'Mijn ouders hadden één vuistregel: zolang ik hen van alles op de hoogte hield, zouden ze zich niet kwaad maken'

‘Hey, whisky?’ Shawn Mendes grijpt naar een fles in het rek. We zitten in een cocktailbar in Hollywood en we hebben de lounge voor ons alleen. Een paar shots met Shawn, waarom niet? Maar wanneer hij de dop eraf draait, kijkt hij vreemd op: ‘Dat is geen whisky, het ruikt naar fruitsap. Ze hebben ons beetgenomen!’

Mendes vult stadions in de hele wereld, maar hij is nog altijd maar 20, net te jong om alcohol te mogen drinken in de Verenigde Staten. En als het legaal was, zou hij het toch niet gedaan hebben. ‘Ik ben op tournee,’ zegt hij ietwat bedeesd. En dat is allesbehalve een non-stop feestje.