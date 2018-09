Humo's Tienersterren Top Tien: een spoedcursus Muziek Voor Millennials!

'Ik suck al sinds ik oud genoeg ben om te weten wat sucken betekent'

1. Ariana Grande

Zij is één van de bekendste artiesten in deze lijst, maar kunt u één nummer van haar opnoemen? Hebt u haar nieuwe plaat ‘Sweetener’ al beluisterd? Wist u dat zij vroeger een Nickelodeon-kindsterretje was, of dat al haar videoclips samen al meer dan tien miljard keer (!) bekeken zijn? Ariana Grande (25) is hier vooral bekend sinds de aanslagen tijdens haar optreden in Manchester, en anders wel door haar getroebleerde relatie met rapper Mac Miller. Maar die connotatie is vreemd voor één van de vrolijkste popsterren van het moment: als ze in talkshows verschijnt, is het lachen geblazen, haar imitatie van Celine Dion is vlekkeloos en haar ‘Carpool Karaoke’-tribute aan Aretha Franklin was zelfs ontroerend. Dat ze zich niet lang geleden verloofde met ‘Saturday Night Live’-komiek Pete Davidson, spreekt in haar voordeel. Net als het feit dat ze op ‘Get Well Soon’ 40 seconden stilte inlast, zodat het nummer 5 minuten en 22 seconden duurt, een verwijzing naar 22 mei, de datum van de aanslagen. Los daarvan is het ook een topnummer op een uitstekende plaat.