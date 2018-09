Doorgaans laat ik de digitale breinscheten van politici aan me voorbijdrijven. Een mens moet nog mentale ruimte overhouden om te leven. Maar staatssecretaris Theo Francken liet er laatst één die me deed denken aan mijn voorkeur voor gerokte mannen.

‘Mannen die zich schminken, die lingerie dragen, die een sacoche dragen, die zwanger worden… Draait de wereld door of ligt het gewoon aan mij? Lang leve de gewone man die al die ongein niet nodig heeft om zich goed in zijn vel te voelen,’ plaatste hij op Facebook, om het na kwade reacties weer te verwijderen. Francken gaf onbedoeld een inkijkje in zijn visie op hoe ‘de gewone man’ hoort te zijn. Zoals hij en zijn vrienden, neem ik dan maar aan: gekleed in hemdsmouwen en pak, in het weekend misschien in een stoere zak van een short.

Een vriend van me lakt zijn nagels en heeft lang haar waar vrouwen jaloers naar gapen. Op straat wordt hij vaker lastiggevallen dan ik, in mijn wijde hogetaillebroeken en met mijn ongelakte nagels. Mannetjes die zijn afwijkende esthetische voorkeuren verdacht vinden, roepen hem boos na. Dat een autoriteitsfiguur als Francken zijn gevoel van onbehagen over wie geen ‘gewone man’ is openlijk uit, sterkt hen alleen maar in het recht dat ze zichzelf geven hem te bedreigen. Ik hoop dat mijn vriend zijn innerlijke Bowie nooit zal moeten begraven.