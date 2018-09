Op 11 september 2001 boorden twee verkeersvliegtuigen zich in de WTC-torens in New York, en sloeg er eentje te pletter tegen het Pentagon in Washington: de grootste terroristische aanslag aller tijden, gepland en uitgevoerd door leden van Al-Qaeda. Althans, dat is de officiële versie. Nog voor het vuur in de WTC-torens was geblust circuleerden op het internet al de eerste complottheorieën: de Amerikaanse regering zat zélf achter de aanslagen, de officiële uitleg hield geen steek.