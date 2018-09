Uit de platenkast van Mauro: 'Innocence and Despair’ van The Langley Schools Music Project

Ik snap eerlijk gezegd niet waarom de Eagles altijd verguisd werden door critici én collega’s. Misschien hebben ze altijd een beetje té goed geklonken. Dat er aan muzikanten met een propere sound wel iets fake moet zijn. Of zoiets. Nochtans blijven songs als ‘New Kid in Town’ of ‘One of These Nights’ de levenskwaliteit verbeteren van velen, waaronder ook de mijne. Maar tot zover deze mijmeringen van een ouwe rocker, men doet ermee wat men wil. Ze werden me ingegeven tijdens het luisteren naar Eagles-oldie ‘Desperado’ in een zeer mooie versie van The Langley Schools Music Project. Een idee van een paar bevlogen muziek-leraren die kinderen uit de lagere school volwassen songs lieten zingen, met wonderbaarlijk resultaat. Zo was David Bowie blijkbaar zelf erg onder de indruk van hun interpretatie van ‘Space Oddity’. En terecht. Het mooie Engelse woord ‘otherworldly’ is het enige waar ik op kom om deze versie eer aan te doen. Nu zijn kinderen sowieso totaal geschift, dat helpt natuurlijk. Verder is de plaat, die via liefhebbers van Outsider Music zijn cultstatus verkreeg, alleen maar meer van dat. Kregen ook The LSMP-behandeling: ‘God Only Knows’, ‘Band on the Run’, ‘Rhiannon’, ‘Good Vibrations’ en ‘The Long and Winding Road’. Mijn favoriet is ‘Calling Occupants of Interplanetary Craft’, bekend van The Carpenters, maar oorspronkelijk van progrockers Klaatu. (Waarom in godsnaam weet ik dat laatste zonder enig opzoekingswerk? Moet ik mij zorgen maken?) Ten slotte zou ik die kinderen allemaal 100 op 100 op hun rapport willen geven.