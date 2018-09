Dwarskijker over 'Voor de mannen' en 'Boer zkt vrouw - de wereld rond': Een zee van onechte blondjes

Voor de mannen

Canvas – 4 sep. – 362.647 kijkers

Alsof hij dat nog niet wist, wilde Xavier Taveirne in de eerste aflevering van ‘Voor de mannen’ van zijn moeder weten wat zijn outing destijds had teweeggebracht in haar en dus ook zíjn naaste omgeving. Zijn oma had er veel tranen om gestort, herinnerde die moeder zich aan de keukentafel. En een kennis van haar had onverbloemd gezegd dat zij zich geen raad zou weten met de homoseksualiteit van haar zoon. Dat wijst nog lang niet op aanvaarding, maar het is een kleinigheid in vergelijking met de algemene weerzin die homo’s tussen 1940 en 1970 moesten verduren.

‘Homoseksualiteit is geen seksueel, maar een sociaal probleem,’ stelde één van de oudere en ronduit oude homoseksuele mannen die in dit drieluik terugkijken op hun leven. Sommigen van hen hadden de leeftijd van de zeer sterken al ruimschoots overschreden, wat hen niet belette om zich levendig te herinneren dat homoseksualiteit niet mocht bestaan volgens de katholieke kerk. Ze herinnerden zich dat ze van jongs af aan, zelfs toen ze nog niet aan seks toe waren, op jongens vielen. Met dat ontredderende gevoel wisten ze vaak geen blijf – het was onbespreekbaar, tenzij dan in de biechtstoel. Daar kregen ze, nadat een roomse vakman hen met een blijvend schuldgevoel had opgezadeld, de raad zichzelf op de blote billen te slaan als dat verboden gevoel weer eens in hen opstak. Boetedoening. Koud water in de pijpen van je korte broek gieten was volgens roomse deskundologen ook doeltreffend. En als zulke huismiddeltjes niet hielpen, waren er nog altijd elektroshocks. ‘Ze moesten alle homo’s doodschieten,’ zegden vaders indertijd aan hun homoseksuele zoon.

Opdat we ons een idee zouden kunnen vormen van wat de publieke opinie in de jaren 50 en 60 over homoseksualiteit te beweren had, laste Xavier Taveirne zwart-witbeelden in van lieden die in mijn kinderjaren de volwassen wereld voorstelden: een vrouw kraamde, teneinde haar begrip van homoseksualiteit toe te lichten, iets uit over ‘mannen die niet zwanger konden worden’ en een vent vond in drift, als iemand die op het punt stond geweld te gebruiken, dat homo’s erger dan beesten waren, want dat beesten ‘zulke dingen niet deden’.