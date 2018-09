Buitenspel naast het veld: 'De kruimels in Europa zijn groter dan de broden in Afrika'

Didier Drogba, Yaya Touré en Sadio Mané hebben zich een weg naar de Europese top gedribbeld. Maar wat met de duizenden Afrikanen die hier hun voetbalgeluk komen beproeven en het niet halen? Maarten Fabriçio Goffin (ook acteur in ‘ Spitsbroers’ en ‘The Missing’ ), Joost Wynant en Louis Pons zochten het uit en draaiden er de documentaire ‘Sideline’ over.

'Sideline' is vanaf 18 september in de bioscoop te zien

Maarten Goffin «In 2003 zaten er niet minder dan zeventien Ivorianen in de kern van het toenmalige KSK Beveren. Maar toen al dacht ik: wat met hun lot- en landgenoten die het niet hebben gehaald? Velen van hen kun je terugvinden op pleintjes in grootsteden, zoals in de Antwerpse wijk Luchtbal. Daar trainen Afrikaanse spelers van maandag tot en met donderdag, om in het weekend bij provinciale ploegen of zelfs cafévoetbalploegen te spelen, in de hoop alsnog een kans te krijgen hogerop.»

HUMO Wat verwachten ze in Europa te bereiken?

Goffin «De nieuwe Drogba of Mané worden. Vaak zijn ze er rotsvast van overtuigd dat ze die droom zullen waarmaken. Maar in Europa is alles anders: de cultuur, de taal, het voetbal. Veel van die jongens hebben talent, maar zijn niet getraind om meteen mee te draaien in het eerste elftal van een topclub. Er ligt dan nog eens veel druk op hun schouders omdat hun familie in Afrika erop rekent dat ze hen financieel zullen ondersteunen. Falen is geen optie.»

HUMO Wat hopen jullie met ‘Sideline’ te bereiken?

Goffin «Dat jongens met voetbaldromen in Afrika de film zien vóór ze een beslissing nemen. Om hen bewust te maken dat niet iedereen hier zijn geluk vindt. En ik hoop dat clubs en scouts hier beseffen dat zulke jongens een lange aanpassingsperiode nodig hebben.»

HUMO Hoe heb je de opnames ervaren?

Goffin «Sommige voetballers hebben we zes jaar gevolgd, zodat we goeie vrienden zijn geworden. Ik heb respect voor hun volharding: ondanks alle tegenslagen zijn ze altijd blijven geloven in hun slaagkansen. En als je hun vraagt of ze het opnieuw zouden doen, zeggen ze allemaal ja. ‘De kruimels in Europa zijn groter dan de broden in Afrika,’ zei één van hen, ‘dus waarom zouden we het niet proberen?’»