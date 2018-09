Vaarwel, mooie zomer, daar komen de herfststormen! Maar niet getreurd: in de knusheid van de bioscoopzaal kunt u de komende maanden smullen van een knetterende reeks topfilms. De nieuwste joint van Spike Lee ! Het Hollywooddebuut van Felix Van Groeningen ! Het levensverhaal van Neil Armstrong ! De groene maillot van Robin Hood ! Voor uw gemak in een twinkelend overzicht gezet: de klappers van het najaar!

'Matthias Schoenaerts die met 23 matrozen in een onderzeeër op hulp wacht terwijl de zuurstof opraakt: adembenemend!'

PAPILLON

Van: Michael Noer.

Met: Charlie Hunnam, Rami Malek en Tommy Flanagan.

De pitch: vlinder in de knip.

Uit op: 19 september.

Geboeid naar de bios, want: in de nieuwe verfilming van de beroemde semiautobiografische roman van Henri ‘Papillon’ Charrière, die in de jaren 30 opgesloten zat in de beruchte strafkolonie op Devil’s Island, ziet u twee jonge toptalenten aan het werk: Charlie Hunnam en Rami Malek.

U bent er gloeiend bij, want: aangezien de uit 1973 daterende versie met Steve McQueen en Dustin Hoffman nauwelijks te overtreffen valt, is deze remake een oefening in zinloosheid.

BLACKkKLANSMAN

Van: Spike Lee.

Met: John David Washington, Adam Driver en Laura Harrier.

De pitch: zwarte flik infiltreert in de Ku-Klux-Klan.

Uit op: 19 september.

Do the right thing en ga kijken, want: de nieuwe joint van de in bloedvorm verkerende Spike Lee is niet alleen een striemende aanklacht tegen racisme, maar ook een mateloos entertainende, op feiten gebaseerde thriller met een glansrol voor de oudste zoon van Denzel Washington.

Liever een échte joint, want: zoals wel vaker bij Lee wint de prekerigheid het van de suspense.

THE HOUSE WITH A CLOCK IN ITS WALLs

Van: Eli Roth.

Met: Cate Blanchett, Jack Black en Kyle MacLachlan.

De pitch: zeg ne keer oe loat ist.

Uit op: 26 september.

Bimbam de klokken, want: een rare oom die blijkt te kunnen toveren, een ontketende heks, een verborgen magische klok, uit alle hoeken opduikende fantastische creaturen: dit is het epos waar alle fantasyfans sinds het einde van de Harry Potter-franchise op zitten te wachten.

Laat die klok maar naar Rome gaan, want: in plaats van dit familievriendelijk vertier zou regisseur Eli Roth beter nog eens een vervolg maken op zijn torture porn-hit ‘Hostel’.

THE HAPPY PRINCE

Van: Rupert Everett.

Met: Rupert Everett, Colin Firth en Emily Watson.

De pitch: de laatste dagen van Oscar Wilde.

Uit op: 3 oktober.

Een Oscar voor Rupert, want: de legendarische Britse acteur Rupert Everett zet als de oude, berooide, uit de gratie gevallen en door Europa rondzwervende dandy Oscar Wilde één van de mooiste vertolkingen uit zijn carrière neer.

Geef ons maar Oscar Crucke, want: Everett sleep en schaafde maar liefst tien jaar aan zijn regiedebuut, en tóch is het hem niet gelukt om aanschouwelijk te maken waarom die Oscar Wilde zo’n geniale schrijver en dichter was.

A STAR IS BORN

Van: Bradley Cooper.

Met: Lady Gaga, Bradley Cooper en Sam Elliott.

De pitch: zie de titel.

Uit op: 3 oktober.

Leg uw sterrenkijker al maar klaar, want: dit vaak verfilmde verhaal, over een zelfdestructieve countryvedette die een ultragetalenteerde jonge zangeres onder zijn hoede neemt, markeert niet alleen het regiedebuut van ‘The Hangover’-vedette Bradley Cooper, maar ook het acteerdebuut van Lady Gaga.

Een voortreffelijke kanshebber voor de Razzie-awards, want: in deze volstrekt overbodige remake laait het melodrama zó hoog op, klinken de songs zó afgrijselijk en staat Lady Gaga zó stijf en houterig te acteren, dat u sterretjes zult zien.

THE PREDATOR

Van: Shane Black.

Met: Boyd Holbrook, Olivia Munn en Thomas Jane.

De pitch: de ugly motherfucker is terug.

Uit op: 3 oktober.

Get to da choppa, want: regie en scenario waren in handen van Shane Black, die zijn kunnen al heeft bewezen met ‘Kiss Kiss Bang Bang’ en ‘Iron Man 3’, én die in de oorspronkelijke ‘Predator’ uit 1987 één van de commando’s van Dutch (Arnold Schwarzenegger) vertolkte.

Kom terug, Arnold, want: de vele reshoots en de meermaals uitgestelde releasedatum laten vermoeden dat ook deze poging om de ‘Predator’-franchise nieuw leven in te blazen op een dikke sof zal uitdraaien.

NIET SCHIETEN

Van: Stijn Coninx.

Met: Jan Decleir, Viviane De Muynck en Jonas Van Geel.

De pitch: op zoek naar gerechtigheid.

Uit op: 10 oktober.

Bereid u voor op een emotionele uppercut, want: dit drama is gebaseerd op het hartverscheurende levensverhaal van David Van de Steen, die tijdens de bloedige raid van de Bende van Nijvel op de Delhaizevestiging in Aalst zijn ouders en zijn zus verloor.

Laat maar schieten, want: op cinematografisch vlak konden de laatste films van Stijn Coninx (‘Soeur Sourire’, ‘Marina’, ‘Verder dan de maan’) niet bepaald hoogstandjes worden genoemd.

VENOM

Van: Ruben Fleischer.

Met: Tom Hardy, Michelle Williams en Woody Harrelson.

De pitch: scherpgetande superschurk breekt los.

Uit op: 10 oktober.

Sneller dan The Flash naar de cinema, want: Tom Hardy, de klasbak uit ‘The Dark Knight Rises’ en ‘Mad Max: Fury Road’, als een journalist die na de werkuren een symbiose aangaat met een angstaanjagend uitziend monster? Dit is de stroomstoot die het superheldengenre nodig heeft!

De fans snuiven van woede, want: in de oorspronkelijke Marvel-comicbooks leren we Venom kennen als het kwaadaardige alter ego van Spider-Man, maar die verhaallijn wordt in deze filmversie volledig genegeerd.

THE HOUSE THAT JACK BUILT

Van: Lars von Trier.

Met: Matt Dillon, Bruno Ganz en Uma Thurman.

De pitch: killer on the road.

Uit op: 17 oktober.

In zevenmijlslaarzen naar de donkere zaal, want: eeuwige provocateur Lars von Trier doet zijn reputatie alle eer aan met dit extreem gewelddadige portret van een seriemoordenaar (Matt Dillon) die vrouwenborsten afsnijdt en eenden-pootjes afknipt.

Kotszakje meebrengen, want: tijdens de wereldpremière op het filmfestival van Cannes liepen tientallen toeschouwers geschokt de zaal uit, tot grote tevredenheid van de regisseur: ‘Als iedereen van je houdt, dan heb je gefaald.’

GIRL

Van: Lukas Dhont.

Met: Victor Polster, Arieh Worthalter en Katelijne Damen.

De pitch: prima ballerina.

Uit op: 17 oktober.

Al pirouetterend naar de cinema, want: dat Victor Polster in Cannes werd bekroond tot beste acteur, dat Lukas Dhont de Caméra d’Or ontving voor het beste regiedebuut, dat ‘Girl’ werd aangekocht door Netflix én dat dit de Belgische inzending wordt van de Oscars: het is allemaal terecht.

Wacht nog even met die polonaise, want: ondanks de hype valt het af te wachten of dit beenharde drama over een jonge transgender z’n weg naar het grote publiek zal vinden.

FIRST MAN

Van: Damien Chazelle.

Met: Ryan Gosling, Claire Foy en Jason Clarke.

De pitch: het levensverhaal van astronaut Neil Armstrong.

Uit op: 17 oktober.

Een grote stap richting Oscar-winst, want: de vorige samen-werking tussen regisseur Damien Chazelle en Ryan Gosling, ‘La La Land’, was goed voor zes Academy Awards, en ook deze biopic over de eerste man op de maan wordt getipt als één van de grote kanshebbers op de komende Oscaruitreiking.

Eerder een stap achteruit, want: u bent één van die mensen die ‘La La Land’ hopeloos overschat en Gosling een suffe acteur vinden.

HALLOWEEN

Van: David Gordon Green.

Met: Judy Greer, Jamie Lee Curtis en Nick Castle.

De pitch: Michael Myers gaat weer op pad.

Uit op: 24 oktober.

Zelfs Jason Voorhees gaat kijken, want: regisseur David Gordon Green realiseerde met ‘Joe’ en ‘Prince Avalanche’ twee puike arthousefilms, wat laat verhopen dat dit zoveelste vervolg op de slasherklassieker van John Carpenter van bovengemiddeld niveau zal zijn.

In de pompoensoep ermee, want: hoe pijnlijk toch dat Jamie Lee Curtis op haar 60ste nog altijd moet opdraven in één van de meest uitgeknepen filmfranchises aller tijden.

THE SISTERS BROTHERS

Van: Jacques Audiard.

Met: Jake Gyllenhaal, Joaquin Phoenix en Rutger Hauer.

De pitch: bloed, kogels en kampvuurtjes in het Wilde Westen.

Uit op: 24 oktober.

Zadel de paarden, want: de regisseur van het meesterwerk ‘Un prophète’ scheert opnieuw hoge toppen met zijn eerste Hollywoodfilm, een epische western waarin we niet alleen knetterende shoot-outs en briesende paarden terugvinden, maar ook tonnen droogkomieke humor en aangrijpende tragiek.

Laat maar op stal staan, want: u bent niet vergeten dat de twee laatste films van Audiard, ‘De rouille et d’os’ en ‘Dheepan’, de hoge verwachtingen niet helemaal konden waarmaken.

BOHEMIAN RHAPSODY

Van: Bryan Singer.

Met: Rami Malek, Mike Myers en Joseph Mazzello.

De pitch: de geschiedenis van Queen.

Uit op: 31 oktober.

It’s a kind of magic, want: alleen al de van blinkende zonnebrillen, witte onderlijfjes, pekzwarte snorren en (uiteraard) van fantastische muziek barstende trailer geeft u zin om luidkeels ‘Galileo! Galileo!’ uit te roepen.

Another one bites the dust, want: de productie was een ramp, met geruzie op de set, creatieve meningsverschillen met Queen-gitarist Brian May en drummer Roger Taylor, en een regisseur die zelden op de set kwam opdagen en uiteindelijk werd ontslagen.

KURSK

Van: Thomas Vinterberg.

Met: Colin Firth, Matthias Schoenaerts en Léa Seydoux.

De pitch: duikboot naar de dieperik.

Uit op: 7 november.

Dit wordt een adembenemende kijkervaring, want: Matthias Schoenaerts speelt in deze reconstructie van de ramp met de kernonderzeeër Kursk de jonge Russische kapitein die samen met 23 overlevende matrozen op hulp wacht terwijl de zuurstof opraakt.

Hier komt koude oorlog van, want: Poetin zal het wellicht niet kunnen waarderen dat er met scherp wordt geschoten op het Russische regime, dat de ondergang van de Kursk indertijd in de doofpot probeerde te stoppen.

UTØYA, 22 JULI

Van: Erik Poppe.

Met: Andrea Berntzen, Aleksander Holmen en Brede Fristad.

De pitch: op de loop voor Breivik.

Uit op: 14 november.

Om koud van te worden, want: deze in één enkele take opgenomen, vanuit het standpunt van de slachtoffers gefilmde minuut-na-minuut-reconstructie van de slachtpartij die de rechtse extremist Anders Breivik in 2011 op het eiland Utøya heeft aangericht, is één van de schokkendste en beklemmendste films die u dit jaar te zien zult krijgen.

Dit is fout, fout, fout, want: dat er nú al twee speelfilms over de moordpartij uitkomen (waarbij ‘Norway’ van regisseur Paul Greengrass meer zal inzoomen op Breivik dan op de slachtoffers), en dat terwijl het trauma in Noorwegen nog lang niet is verwerkt, getuigt volgens sommigen vooral van slechte smaak.

FANTASTIC BEASTS: THE CRIMES OF GRINDELWALD

Van: David Yates.

Met: Eddie Redmayne, Katherine Waterston en Dan Fogler.

De pitch: welkom terug in de magische zoo van Newt Scamander.

Uit op: 14 november.

Uw hart springt op van vreugde, want: niet alleen is er in het door J.K. Rowling neergepende vervolg op ‘Fantastic Beasts and Where to Find Them’ een grotere rol weggelegd voor Gellert Grindelwald (Johnny Depp), u mag zich ook voorbereiden op het weerzien met de jonge, door Jude Law vertolkte Albus Dumbledore!

Laat deze melkkoe maar loeien, want: wie de gortsaaie eerste ‘Fantastic Beasts’ heeft gezien, weet dat we hier in essentie te maken hebben met een even ongeïnspireerde als krampachtige poging om een commercieel verlengstuk te breien aan de Harry Potter-franchise.

SUSPIRIA

Van: Luca Guadagnino.

Met: Dakota Johnson, Tilda Swinton en Mia Goth.

De pitch: nachtmerrie in de dansschool.

Uit op: 14 november.

Op een draf naar de zaal, want: amper negen maanden na het hartverscheurend mooie ‘Call Me by Your Name’ komt regisseur Luca Guadagnino aanzetten met een door muziek van Thom Yorke gedragen remake van de uit 1977 daterende horrorklassieker van grootmeester Dario Argento.

Dit is heiligschennis, want: hoe nobel de intenties van Guadagnino ook mogen zijn, van een absolute klassieker als ‘Suspiria’ moet je met je fikken afblijven.

THE GIRL IN THE SPIDER’S WEB

Van: Fede Alvarez.

Met: Claire Foy, Sylvia Hoeks en Sverrir Gudnason.

De pitch: Lisbeth Salander maakt weer amok.

Uit op: 21 november.

In de Millennium Falcon naar Kinepolis, want: u bent razend benieuwd hoe rijzende ster Claire Foy – Queen Elizabeth in ‘The Crown’ – het ervan zal afbrengen als Lisbeth Salander, de gepiercete hackster met de drakentattoo en het gekwetste zieltje.

Dit ruikt naar geldzucht, want: deze reboot van de ‘Millennium’-franchise is niet gebaseerd op het werk van de in 2004 overleden Stieg Larsson, maar op het boek ‘Wat ons niet zal doden’ van journalist David Lagercrantz, die de ‘Millennium’-reeks in 2013 op verzoek van de erfgenamen van Larsson heeft overgenomen.

BEAUTIFUL BOY

Van: Felix Van Groeningen.

Met: Timothée Chalamet, Steve Carell en Maura Tierney.

De pitch: zoontje aan de drugs.

Uit op: 21 november.

U bent nu al high, want: als er één man in staat is om het waargebeurde verhaal van vader David Sheff en zijn drugsverslaafde zoon Nic van de juiste emotionele rauwheid te voorzien, dan wel de regisseur van ‘De helaasheid der dingen’ en ‘The Broken Circle Breakdown’.

Hopelijk wordt het geen bad trip, want: het is nog maar de vraag of Van Groeningen op de set van zijn eerste Amerikaanse speelfilm genoeg creatieve vrijheid heeft gekregen om zijn eigen ding te kunnen doen.

ROBIN HOOD

Van: Otto Bathurst.

Met: Taron Egerton, Ben Mendelsohn en Jamie Dornan.

De pitch: strakgespannen bogen! Zwaardgekletter! Groene maillots!

Uit op: 28 november.

Als een pijl uit een boog naar de cinema, want: in deze tijden van toenemende ongelijkheid komt een nieuwe, groots opgezette, opzwepende, door de regisseur van ‘Peaky Blinders’ geregisseerde avonturenfilm over de vrijbuiter die steelt van de rijken en geeft aan de armen als geroepen.

Liever naar de spaghettizwier in Hamme, want: de anachronistische jeansbroeken en combat boots van de rebellen en de wel héél modern uitziende kruisbogen laten vermoeden dat de nieuwe Robin Hood niet langer rondknalt in het vertrouwde Sherwood Forest, maar in een postapocalyptisch universum à la ‘Mad Max’. Oh, please.

WIDOWS

Van: Steve McQueen.

Met: Viola Davis, Elizabeth Debicki en Colin Farrell.

De pitch: vier gangsterweduwes besluiten om samen ass te kicken.

Uit op: 28 november.

God save McQueen, want: vijf jaar na het met diverse Oscars bekroonde slavendrama ‘12 Years a Slave’ is de grote Steve McQueen terug met een beklemmende grootstadsthriller, waaraan Gillian Flynn heeft meegeschreven, de auteur van ‘Gone Girl’, ‘Dark Places’ en ‘Sharp Objects’.

Nog liever naar het parochiaal eetfestijn in Wemmel, want: van de maker van ‘Hunger’, ‘Shame’ en ‘12 Years a Slave’ verwacht u hoogwaardige, relevante en kunstzinnige cinema, geen ordinaire thriller vol shoot-outs, explosies, achtervolgingen en regels als: ‘No one thinks we have the balls to pull this off!’

MORTAL ENGINES

Van: Christian Rivers.

Met: Hugo Weaving, Stephen Lang en Robert Sheehan.

De pitch: stad op wielen.

Uit op: 12 december.

Dit loopt geheid op wieltjes, want: hoewel hij de regiestoel doorschoof naar de man die verantwoordelijk was voor de visuele look van zijn ‘Lord of the Rings’-trilogie, is het wel degelijk Peter Jackson die de drijvende kracht mag worden genoemd achter deze peperdure verfilming van het sciencefictionboek ‘Levende steden’ van Philip Reeve.

Laat maar rollen, want: eigenlijk gaat het hier om een totaal van de pot gerukt afkooksel van ‘Mad Max: Fury Road’, drijvend op migraine verwekkende visuele effecten, waarbij de woestijnvoertuigen werden vervangen door, welja, steden op rupsbanden.

AQUAMAN

Van: James Wan.

Met: Jason Momoa, Amber Heard en Nicole Kidman.

De pitch: het ontstaansverhaal van de Man van Atlantis.

Uit op: 19 december.

Zeker geen slag in het water, want: als de regisseur van ‘The Conjuring’ en ‘Insidious’ zich aan het superheldengenre waagt, mag je iets wonderlijks verwachten.

Liever naar Plopsaqua, want: doordat wij Jason Momoa nog steeds vereenzelvigen met zijn rol als Khal Drogo in ‘Game of Thrones’, lijkt het wel alsof Aquaman ieder moment in de Dothraki-taal kan losbarsten: ‘Khal vos zigereo adoroon anevasoe DC Exteneree Univax maan. Me zigeree sajosoon disse Avengereos!’ (Vrij vertaald: ‘Het DC Extended Universe trekt op geen kloten. U wacht beter op de nieuwe Avengers-film!’)

ALITA: BATTLE ANGEL

Van: Robert Rodriguez.

Met: Lana Condor, Jennifer Connelly en Christoph Waltz.

De pitch: ‘The Matrix’ meets ‘Dark City’.

Uit op: 26 december.

De adrenalineshot van het najaar, want: deze futuristische actieprent is gebaseerd op de razend populaire stripreeks ‘Gunnm’ van Yukito Kishiro, het scenario werd neergepend door James Cameron, de regie is van de maker van ‘Sin City’, en de indrukwekkende look kwam tot stand dankzij de meest geavanceerde 3D-technieken.

Die dekselse blauwe Na’vi gooien roet in het eten, want: net als wij had u liever James Cameron himself in de regie-stoel zien zitten, maar die had het jammer genoeg te druk met de negentien ‘Avatar’-sequels die hij de komende dertig jaar nog gaat draaien. Succes, Jim!