Genoeg gelachen: het allerbeste van cabaretier Herman Finkers (2)

Erudiet publiek

Laatst dacht ik: ik wil wel eens weten wie mijn publiek is. Hoe erudiet dat is en op wat voor een niveau zich dat beweegt. Dus liep ik na afloop van mijn voorstelling de foyer in. Er kwam een jongeman naar me toe en die zei: ‘Hé, Finkers, kom eens hier. Wat is erger dan wintertenen?’ Ik zei: ‘Nou?’ ‘Sneeuwballen,’ zei hij.

Ik dacht: is dat nu mijn publiek? ‘Wintertenen’ en ‘sneeuwballen’? Daar doe je dan je best voor, zeg. Ik dacht: Freek de Jonge zal zo’n probleem niet hebben. Zo’n man heeft natuurlijk in de loop der jaren een heel ander publiek opgebouwd. Bij hem in de zaal gonst dat vast veel ontwikkelder en dat gaat allemaal op een veel hoger niveau. Dus ik naar een voorstelling van Freek de Jonge. Na afloop liep ik met een fan mee naar de kleedkamer en die jongeman vroeg aan Freek: ‘Freek, wat is pijnlijker dan het doorzien van het menselijk bestaan?’ Freek antwoordde: ‘Het tegenwerken van je karma.’ ‘Nee,’ zei de jongeman, ‘sneeuwballen!’

Telefoon!

Ja hallo...

O, ben jij het. Dat is lang geleden.