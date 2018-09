Jonge Leeuwen: Tita Heldenbergh (16), dochter van Johan Heldenbergh en Chinouk Van Baelen (19), dochter van Dana Winner

'Vroeger moest je je meten met het mooiste meisje van het dorp; vandaag ga je de concurrentie aan met de hele wereld. De druk is enorm'

HUMO Stonden jullie meteen te popelen om mee te doen?

CHINOUK VAN BAELEN «Ik had wel wat schrik voor dat kamperen: ik had nog nooit in een tent geslapen. Als mama en ik op reis gaan, dan is het op hotel en met alle comfort.»

TITA HELDENBERGH «Echt kamperen kon je het niet noemen, hè.»

VAN BAELEN «Da’s waar. Het was meer glamping dan camping (lacht).»

HELDENBERGH «We hadden bedden, douches en wc’s. Dat is wat anders dan de hudo – de put in de grond die dienstdoet als toilet – die ik gewoon ben op scoutskamp.

»Ik heb even getwijfeld of ik wilde meedoen, omdat ‘Jong geweld’ rond kinderen van BV’s draait. Ik voel me geen BV-kind, ik ben gewoon Tita. Ik vind het irritant als vrienden over mij zeggen: ‘Weet je van wie zij de dochter is?’»

VAN BAELEN «Vervelend, hè. Ik zeg dat nooit zelf, anderen zeggen het altijd in mijn plaats. Dat BV-aspect deed me eerst ook twijfelen. Ik was bang dat ze ons zouden neerzetten als kutkinderen (lacht). Die vrees bleek gelukkig onterecht.»

HUMO Zorgde jullie bekende afkomst voor een band?

VAN BAELEN «Ja. De eerste die ik leerde kennen, was Obi (zoon van Sabine Appelmans, red.). We zijn meteen beginnen praten en we zijn niet meer gestopt. Dat was met de hele groep zo, het klikte meteen tussen ons zessen.

»Iedereen denkt dat we in een bubbel zijn opgegroeid, omdat onze ouders bekend zijn. Het tegendeel is waar: we zijn sneller uit onze bubbel gehaald dan andere kinderen. Omdat we groot geworden zijn in de spotlights, zijn we sneller ondergedompeld in de volwassen wereld.»

HELDENBERGH «Mij lijkt het soms dat ik al meer gezien heb dan mijn leeftijdsgenoten, dat ik meer weet van de wereld en van de politiek. (Tegen Chinouk) Ik heb het gevoel dat jij dat ook hebt.»

VAN BAELEN «Mijn mama nam me vaak mee naar optredens. Een groot deel van mijn kindertijd bracht ik door tussen volwassenen. Tot mijn 15de hield ik me zelden bezig met leeftijdsgenoten, maar vooral met mensen die ouder waren. Nog altijd kan ik betere gesprekken voeren met mensen die ouder zijn.»

HUMO Dan moet de middelbare school geen fijne plek geweest zijn voor jou.

VAN BAELEN «Ik vond het er verschrikkelijk. Ik was een buitenbeentje en een eenzaat. Als ze de leerkracht aan het treiteren waren, deed ik nooit mee. Je toont respect en je gedraagt je, zo heeft mijn mama me opgevoed. Ik lette goed op, had altijd mijn vinger in de lucht, maakte mijn huiswerk en ging nooit naar fuiven. Ik had al op mijn 14de een vriendje en spendeerde mijn avonden liever met hem. Ik had het niet nodig om op café te zitten of te roken. Daar maakte ik me natuurlijk niet populair mee bij mijn klasgenoten, maar wel geliefd bij de leerkrachten. En dan was ik ook nog eens de dochter van Dana Winner! Zodra het over muziek of iets creatiefs ging, moest de leerkracht mij hebben: ‘Chinouk, geef jij daar eens je mening over.’ Ik kon wel begrijpen dat de hele klas dacht: ‘Wéér die Chinouk.’»