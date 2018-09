'Vergis u niet: ik heb ook een hart voor de natuur'

Ze heeft er een fijne gezinsvakantie in Slovenië opzitten. ‘Prachtige natuurgebieden gezien,’ knipoogt ze. De rust was welgekomen, nadat haar bevoegdheden maandenlang het nieuws hadden beheerst, met aanhoudende heisa over luchtvervuiling, plastic afval, statiegeld op blikjes en het klimaat. En dan deed een kurkdroge zomer er nog een schepje bovenop.

HUMO Ziet uw gazon er al opnieuw groen uit?

JOKE SCHAUVLIEGE (lacht) «Nee, het is een zandvlakte geworden. We zullen misschien wat moeten bijzaaien.»

HUMO Dan bent u in de minderheid. Veel mensen hebben het sproeiverbod aan hun laars gelapt.

SCHAUVLIEGE «Nochtans blijkt uit onze cijfers dat het sproeiverbod beter is nageleefd dan vorig jaar: we zagen meteen een daling in het drinkwaterverbruik. Daar was het ons om te doen. Je tuin besproeien met drinkwater is onverantwoord, ga dat in Afrika maar eens uitleggen.»

HUMO Moeten mensen met een groene grasmat vrezen dat er volgende zomer plots een politiecombi op hun oprit staat?

SCHAUVLIEGE «Dat kan. Er zijn nu al pv’s opgemaakt tegen mensen die water oppompten uit beekjes of rivieren. Maar het is niet omdat je gras groen is, dat je iets fout hebt gedaan. In sommige provincies mocht je ’s avonds nog sproeien met grond- of putwater.»

HUMO Hoe dicht zijn we bij code rood geweest?

SCHAUVLIEGE «Dicht. Als de droogte nog een paar weken langer zou hebben geduurd, hadden we bijkomende maatregelen moeten nemen. We vinden het evident dat er water uit de kraan blijft komen, maar dat is helemaal niet zo. ‘Het regent hier veel, dus we hebben water genoeg,’ denken de mensen. Maar op sommige plaatsen staat het grondwater al decennia veel te laag.»

HUMO Zelfs lager dan in de meeste zuiderse landen. Alleen Italië doet nog slechter. Hoe is dat mogelijk?

SCHAUVLIEGE «Verharding. Er is in Vlaanderen zoveel asfalt en beton dat het water niet in de bodem kan sijpelen. Wie nu een woning of bedrijfsgebouw zet, is verplicht om regenwater op te vangen met een waterput. Maar de erfenis uit het verleden is zwaar. Daarom is de betonstop ook zo belangrijk: de verharding van Vlaanderen moet stoppen.»

HUMO Experts zeggen dat water nog altijd te goedkoop is.

SCHAUVLIEGE «Vroeger kreeg je je eerste 15.000 liter drinkwater gratis, maar dat hebben we in 2016 afgeschaft. Eerst was daar felle kritiek op, maar nu ziet iedereen dat het nodig was. Water kost onze maatschappij handenvol geld: je waterfactuur dekt lang niet alle kosten.»

HUMO In een open brief waarschuwde een groep experts dat we nú moeten ingrijpen als we een drooglegging willen vermijden. Professor Patrick Willems zegt dat hij al tien jaar waarschuwt voor het probleem, maar dat de regering pas vorige zomer actie ondernam. Uw reactie was, zoals wel vaker: ‘We doen al veel.’

SCHAUVLIEGE «Ik daag u uit: zoek de interviews op waarin ik tien jaar geleden al waarschuwde voor waterschaarste in Vlaanderen. Ik werd vierkant uitgelachen. Experts mogen gerust in hun pen kruipen, maar kom niet zeggen dat ik nog niks heb gedaan. Met mensen als Patrick Willems werk ik trouwens goed samen.