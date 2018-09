Wat gebeurt er eigenlijk met die bergen in beslag genomen cocaïne?

Witte rook in Antwerpen: 'We kunnen die tonnen cocaïne toch niet maandenlang stockeren?'

HUMO Hallo, douane?

Francis Adyns (Woordvoerder FOD Financiën) «De douane helpt bij de inbeslagname van de cocaïne en draagt alles daarna over aan het parket. Om te weten wat er daarna mee gebeurt, moet u bij hen zijn. Maar u denkt toch niet dat u zult achterhalen waar die drugs opgeslagen worden, hè?»

HUMO Hallo, politie?

Michel Bruneau (Commissaris van de federale gerechtelijke politie, hoofd sectie Drugs) «Wat er met al die cocaïne gebeurt? Daar worden voor de rechtszaak eerst en vooral een paar stalen van genomen – uiteraard uit verschillende pakketten – voor analyse en eventueel contra-expertise. Die stalen worden op de griffie van de rechtbank van eerste aanleg bewaard. Al de rest wordt zo snel mogelijk vernietigd.»

HUMO Zo snel mogelijk?

Bruneau «Dat is een kwestie van dagen.»

HUMO Dus alle cocaïne die nog maar net werd onderschept, is nu alweer vernietigd?

Bruneau «Dat is goed mogelijk. Als het nog niet gebeurd is, dan heel snel. We kunnen drie à vier ton cocaïne toch moeilijk maandenlang ergens stockeren?»

HUMO Hoe gebeurt dat vernietigen? Wordt de cocaïne verbrand, of chemisch onzuiver gemaakt?

Bruneau «Verbrand. Dat is sowieso de meest gebruikte techniek om drugs te vernietigen – niet alleen cocaïne, álle soorten drugs.»

HUMO Komen bij die verbranding dan geen stoffen vrij? Ruikt men daar in de omgeving iets van?

Bruneau «Dat weet ik niet.Maar over de verschillende methodes van vernietiging, het exacte aantal stalen dat genomen wordt en over de duur van het hele proces, zullen wij – politie en douane – niet verder communiceren. Om veiligheids- en tactische redenen. U zal dat vast wel begrijpen.»

HUMO Nog één vraagje dan: komen er soms nieuwsgierige Antwerpse gemeenteraadsleden langs, die willen helpen de coke weg te werken?

Bruneau «Niet speciaal, nee.»