'Het eerste wat ik dacht, was: wow, ik kan een oudere vrouw hebben. Nu besef ik dat ze mij heeft misbruikt'

Het begint in de keuken. Hij is een jongen van 15, zij een vrouw van achter in de 30. Ze is de moeder van zijn eerste vriendinnetje. Ze zijn met hun tweeën en ze praten, zoals zo vaak de laatste tijd. Hij is er kind aan huis. Hij, laten we hem Lex noemen, herinnert zich de chique villa, de moderne keuken, de mooi opgemaakte vrouw. Als hij als 15-jarige jongen nadrukkelijk naar haar borsten kijkt, kijkt ze hem in de ogen. Steeds dichter staan ze naast elkaar. Tot ze hem plotseling vastpakt en hem recht op zijn mond kust.

Nog altijd herinnert hij zich dat moment. Wow, denkt hij, ik kan een oudere vrouw hebben. Het geeft hem een gevoel van macht. De keren daarna zal het verder gaan. Ze doen aan voetjevrijen onder de tafel. En zodra ze alleen zijn, pakt de moeder hem opnieuw vast.

‘Nu meekomen,’ zegt ze tegen hem. ‘Nu kan het.’

Zo hebben ze boven in haar slaapkamer seks, met alles erop en eraan. Hij vindt het geweldig. Zijn vriendinnetje is nog helemaal niet toe aan de dingen die hij met haar moeder doet. Hij heeft het gevoel alsof hij alles onder controle heeft. Wekenlang gaat het door, tot zij op een dag alles afkapt, zonder verdere uitleg. ‘Dit mag nooit meer gebeuren,’ zegt ze.