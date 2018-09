Eeuwig spits Jan Mulder: 'Herman Kuiphof'

Omstreeks 1960 kwamen de eerste belangrijke voetbalwedstrijden op de televisie. Europa Cup. Ik verheugde me er weken van tevoren op. De opwinding begon met een bericht in de krant: ‘De Nederlandse Omroep Stichting heeft het plan opgevat Feyenoord – Real Madrid rechtstreeks op het scherm te brengen. Herman Kuiphof zal het commentaar verzorgen. Voorwaarde voor de uitzending is een uitverkocht stadion.’ Om twaalf uur ’s middags op de dag van de wedstrijd zou de beslissing vallen. De zenuwen. Je zat met het oor aan de radio gekluisterd wanneer een plechtige stem bekendmaakte dat er geen kaartje meer te krijgen was en de uitzending diezelfde avond dus kon doorgaan.

Analisten bestonden gelukkig nog niet. Na de Eurovisiemars gingen we meteen over naar de Kuip waar de elftallen al klaar stonden voor de aftrap. Feyenoord – Real Madrid was een betrekkelijk simpele onderneming, Real Madrid – Feyenoord lag ingewikkelder. De Pyreneeën. Het signaal zou met een aanloop over masten in Vilvoorde, Metz, Lyon en Toulouse de sprong over het hooggebergte doen en als dat was gelukt langs diverse Spaanse stations het doel bereiken.

Acht uur. De gordijnen waren dicht, de hele familie zat klaar en de omroepster verscheen in beeld. De uitzending liet nog even op zich wachten aangezien de verbinding nog niet tot stand was gebracht, zei ze. Onweer boven de Pyreneeën. In beeld verscheen het woord PAUZE met daaronder de zin ‘Wij wachten op verbinding’. Een kwartier later schakelde de omroepster over naar Herman Kuiphof en een enorme vreugde nam bezit van de kamer. De eerste beelden toonden het veld als abstracte kunst. De donkere collage wilde minutenlang maar geen voetbalveld worden. De stem van Herman Kuiphof knetterde er met korte, onverstaanbare brokjes doorheen. Na een minuut werd alles zwart. Het woord PAUZE keerde terug. Weer iets later kwam de mededeling dat de bliksem een paal bij Amiens zodanig had beschadigd dat de verbinding niet kon worden gemaakt. Een bandopname van het orkest van tangokoning Malando verving Real Madrid – Feyenoord en in plaats van de schoten van Puskas hoorden we ‘Olé guapa’.