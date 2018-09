Professor Peter Singer: 'Om de klimaatverandering te bestrijden, moeten we er vooral voor zorgen dat er minder Amerikanen bij komen'

Peter Singer is professor bio-ethiek aan Princeton University. Al zijn hele carrière als moraalfilosoof trekt hij zich het lot van de minderbedeelden aan. Hij brak in de jaren 70 door met zijn boek ‘Animal Liberation’, waarin hij de basis legde voor de beweging van vegetariërs en veganisten, die het leed van dieren willen verzachten. Wereldberoemd werd zijn ethische vraagstuk over het meisje dat je in een vijver ziet verdrinken: spring je in het water om haar te redden, ook al ruïneer je daarmee je nieuwe schoenen? Zo ja, zijn we dan niet moreel verplicht om meer te geven aan liefdadigheid, en zo levens van arme mensen te redden?

Singer meent van wel. Met zijn boek ‘Het kan wel!’ zorgde hij bijna tien jaar geleden voor de opkomst van ‘effectief altruïsme’, ofwel: zo goed mogelijk goed doen. Hij heeft er wereldwijd ontelbare lezingen over gegeven. Altijd was er wel iemand in de zaal bij wie het knaagde: hoe meer levens je redt, hoe meer mensen er zullen zijn. En raakt de wereld niet overbevolkt? Richten we de aarde daarmee niet te gronde? Singer besloot om die vraag grondiger te onderzoeken en raakte gealarmeerd.

peter Singer «De snelle bevolkingsgroei is een serieuze belemmering bij de aanpak van de klimaatverandering en de wereldwijde armoede. En wat nog erger is: het onderwerp is onbespreekbaar.»

HUMO Als de klimaatverandering u zorgen baart, kunt u dan niet beter pleiten voor minder CO2-uitstoot of minder veeteelt?

Singer «Er is nog altijd geen manier om energie uit zon en wind op te schalen en betaalbaar te maken. En er zijn nog geen populaire vleesvervangers die al het vlees overbodig maken. Tegelijk willen steeds meer mensen een westerse levensstijl. Dan is het een grote gok om te hopen dat betere technologieën het probleem zullen oplossen.

»Het is moeilijk om de toekomst te voorspellen. De predikant Thomas Malthus in de 18de eeuw en de bioloog Paul Ehrlich in de jaren 60 konden niet voorzien dat we nu méér voedsel verbouwen op minder land. Daarom moeten we uiterst voorzichtig zijn. We hebben namelijk geen weet van mogelijke technische doorbraken. Dat alarmerende voorspellingen van vroeger verkeerd waren, wil niet zeggen dat onze huidige zorgen ongegrond zijn.»

HUMO Veruit de meeste bevolkingsgroei zal deze eeuw in Afrika plaatsvinden. Is het geen verkapt racisme om te waarschuwen voor overbevolking?