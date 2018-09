Slash nu ook bekend als hashtag: 'Iggy Pop zei me: 'Stop met roken en ga twitteren.' Dat werkt echt'

Met de voormalige brokkenpiloten van Guns N’ Roses is Slash verantwoordelijk voor één van de onwaarschijnlijkste reünies van de laatste jaren. Bovendien geniet hij er deze keer echt van. Nu is hij terug met een eigen plaat, ‘Living the Dream’. ‘Ik weet eindelijk weer wat ik de dag voordien heb gedaan.’

Slash, die zich bij de burgerlijke stand als Saul Hudson moet aanmelden, is helemaal fris en nuchter voor dit gesprek. Dat is ooit anders geweest. Ruim zeventien jaar geleden sprak ik hem voor het eerst, in Keulen. Toen dronk hij in de prille ochtend binnen het halfuur drie wodka’s met kersensap. Tussendoor rookte hij zes lange Gitanes-sigaretten. Maar de gitarist heeft zich de laatste jaren herpakt. Nadat zijn vrouw Perla in 2014 de scheiding had aangevraagd – onlangs raakte bekend dat Slash zijn ex ruim 6 miljoen euro moet betalen en maandelijks 100.000 dollar voor de kinderen moet storten – wist hij dat het anders moest.

Slash «Ik wist het zelfs al eerder. Ik was in 2006 al gestopt met dat zogenaamde minderen. Het werd allemaal zo vervelend, dat rock-’n-rollgedrag. Ik had een gezin, een geweldige vrouw en schatten van kinderen. Ik wilde geen excuus meer hebben om tot elf uur in mijn bed te liggen. Maar ik besefte te laat wat ik aan het vergooien was. Ik heb geleerd van mijn fouten, net zoals de andere leden van Guns N’ Roses. We zijn normale mensen geworden. We luisteren naar elkaar en omhelzen elkaar. En we maken ruzie zonder meteen met de vuisten te zwaaien.»

HUMO Ik herinner mij nog levendig ons gesprek in 2004 in Washington, voor een persmoment met je band Velvet Revolver. Er stonden honderden fans voor het restaurant.

Slash «O, mijn God! Dat was zo stom van mij. Ik dacht dat ik daar wel met jou wat zou kunnen eten zonder herkend te worden.

»Ik zat toen niet goed in mijn vel. Ik ben die dag vloekend naar het interview getrokken omdat Scott (Weiland, de in 2015 overleden zanger van Velvet Revolver, red.) weer eens onvindbaar was. We hadden bij Guns N’ Roses met Axl al de waanzinnigste dingen meegemaakt, maar Scott maakte het vaak nog bonter. Het is natuurlijk vreselijk dat hij overleden is. Hij was een heel aardige vent, maar er was altijd wat aan de hand. Ik heb nog vaak over dat opstootje gedroomd.»

HUMO Een belangrijk klankbord voor jou, als het even niet goed gaat, is je goede vriend Iggy Pop. Hij is de verpersoonlijking van de rock-’n-roll.

Slash «Ik ken Iggy al sinds mijn kleutertijd. Mijn moeder had na haar scheiding een relatie met David Bowie. Zo kwam ze in contact met zijn beste vriend, Iggy. Hij heeft mij in de beginjaren tips gegeven en heeft samen met mij naar mijn demo’s geluisterd. Hij is dat altijd blijven doen. Hij is de eerlijkste persoon die ik ken. Mijn moeder overleed in 2009 aan longkanker nadat ze haar hele leven had gerookt. Iggy heeft mij toen aangespoord om met alle shit te stoppen. Door hem ben ik ook gaan twitteren. Hij zei: ‘Slash, als je stopt met roken, moet je je handen ergens kwijt, dus ga twitteren!’ En het werkt echt.»

HUMO Zelf ben je de rockscene ontstegen. Iedereen kent je, zelfs mensen die jou nog nooit een noot gitaar hebben horen spelen.

Slash (lacht) «Overal ter wereld kom ik de laatste jaren kinderen tegen die heel wild luchtgitaar gaan spelen als ze mij zien. Daarbij spelen ze perfect de solo van ‘Paradise City’ na. Ze noemen mij niet Slash, maar Guitar Hero. Dat is natuurlijk mijn eigen schuld: ik heb toestemming gegeven om mijn personage en songs te gebruiken voor het computerspel ‘Guitar Hero’.

»Je kunt op je platen honderden geweldige solo’s spelen, maar één rake riff zoals die van ‘Sweet Child O’ Mine’ maakt je onsterfelijk. Ik had het er onlangs nog over met Eddie Van Halen, die de gitaarsolo op ‘Beat It’ van Michael Jackson heeft ingespeeld. Hij schaamt zich er rot voor, maar stiekem is hij erg trots dat hij op ‘Thriller’ staat, de bestverkochte plaat aller tijden.»

HUMO De rockmuziek heeft het moeilijk. Vrees je dat de gitaarheld binnenkort verdwijnt?

Slash «Nee, absoluut niet. Er zijn genoeg jonge, geweldige gitaristen. Neem nu Jack White, die ik erg mag. Hij heeft de elektrische gitaar een nieuwe richting getoond en hij barst al sinds zijn tijd bij The White Stripes van de nieuwe ideeën. Zulke mensen zijn van groot belang voor de toekomst van rock-’n-roll.»

HUMO Voel jij je nog thuis in de muziekwereld?

Slash «Ach, zolang een nieuwe band als Greta Van Fleet zoveel ophef kan veroorzaken, zit het goed. Die jongens komen van het platteland en vullen in korte tijd alle grote zalen ter wereld met hun geweldige songs.

»Telkens weer nieuwe platen maken blijft ook voor mij een uitdaging. En wat er met Guns N’ Roses is gebeurd... Geen moment had ik durven te denken dat we nog tachtigduizend fans naar een show van ons zouden kunnen lokken.»

HUMO Sinds het reünie-optreden van Guns N’ Roses op Coachella in 2016 ben je bijna onafgebroken op tournee geweest. Het verbaast me dat je de tijd vond om een plaat te maken.

Slash «Ik werk graag, en ik word onrustig als ik een week thuis ben. Dan zit ik aan het zwembad voor mij uit te staren.»

HUMO Is al het oude zeer bij Guns N’ Roses echt weg?

Slash «Helemaal, alsof het een nieuwe band is. Ik heb geen enkele negatieve flashback van de jaren 90 en dat geldt voor iedereen. We spelen beter, strakker en intenser. En Axl zingt geweldig. Hij verbaast me elk concert weer.»

HUMO Hoe vond je hem als zanger van AC/DC?

Slash «Daardoor heb ik alleen nog maar meer waardering voor hem gekregen. Je moet het maar durven om in de schoenen van Brian Johnson en Bon Scott te stappen. Je hebt sowieso lef als je naast Angus Young al die classics durft te zingen. Hij deed het waanzinnig goed. Vooral de songs die Bon Scott heeft gezongen, eigende hij zich helemaal toe.»

HUMO Je nieuwe plaat heet ‘Living the Dream’. Is die titel politiek geladen?

Slash «Ik zal in het openbaar nooit praten over mijn politieke voorkeuren, maar die titel is inderdaad politiek geladen. Buiten Amerika valt de staat van het land je nog meer op. Maar laten we het wel in het juiste perspectief zien. De hele wereld gaat door een fase waarin rare dingen gebeuren en vreemde besluiten worden genomen. Het is een bizarre tijd en ik ben benieuwd hoe het gaat eindigen.»

HUMO Ondanks alle ellende in de wereld zit hier wel een gelukkige Slash. Alles loopt op rolletjes?

Slash «Jazeker. Het enige wat me irriteert, is mijn fucking scheiding, die maar blijft aanslepen. Om gek van te worden. Maar voor de rest gaat het geweldig. In november gaan we met Guns N’ Roses naar Azië, en we zijn absoluut van plan om een nieuwe plaat op te nemen. En ik wil volgend jaar een horrorfilm produceren. Dat is altijd een enorme uitdaging, omdat het veel energie kost om de miljoenen voor zo’n film bij elkaar te sprokkelen. Maar ik doe het heel graag.»

‘Living the Dream’ van Slash komt op 21 september uit bij Roadrunner.