20 jaar geleden overleed de asielzoekster Semira Adamu in het vliegtuig tijdens haar uitwijzing: de baas van Sabena Security verdedigt zich

Op 22 september 1998 proberen rijkswachters de uitgeprocedeerde asielzoekster Semira Ada- mu op een vliegtuig richting Togo te zetten, voor de zesde keer al. Semira wordt, geboeid aan handen en voeten, klemgezet op de laatste rij van het vliegtuig, tussen twee rijkswachters. Ze verzet zich uit alle macht en stikt in het kussentje dat tegen haar gezicht gedrukt wordt. BelgieĢˆ is weer een schandaal rijker. ‘Het was de kroniek van een aangekondigd drama,’ zegt Emmanuel Vandenbergen, toenmalig directeur van Sabena Security.