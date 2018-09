(Verschenen in Humo 2768 op 23 september 1993)

'Welkom in de toekomst (we zijn alvast begonnen)'

Ik schrijf dit stuk ook op een computer, maar ik ben geen computerfreak, integendeel. Mijn PC beschouwt mij zelfs als een gestampte boer want ik gebruik hem ver onder zijn mogelijkheden. Het is een auto, maar ik span hem nog in als een paard, het is een tekstverwerker, maar ik gebruik hem nog als een typmachine. Toch wêét ik dat er achter dat grijslichtend scherm een horizon schuilgaat, een einder van miljoenen gloeiende schermen met steeds dezelfde oplichtende boodschap: nothing is going to be the same anymore. Bedrijven zullen grondig van uitzicht veranderen, scholen zullen hun fabrieksmuren mogen afbreken en relaties tussen individuen zullen nieuwe wendingen nemen. En dat allemaal omdat de computer bij ons bestaan zal gaan horen zoals de zakdoek hij onze broekzak. En komt het weer van Amerika? Het komt weer van Amerika. En is het weer een uitvinding van de militairen? Het is weer een uitvinding van de militairen.