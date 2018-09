1| Snippers plakken

Volgens de Presidential Records Act moet het Witte Huis alle papieren die door de handen van de president zijn gegaan naar de National Archives sturen, waar ze als historische documenten worden bewaard. Trump heeft echter de vervelende gewoonte om alles wat hij heeft gelezen of bekeken aan flarden te scheuren. Zijn personeel probeerde hem daar al meermaals van af te brengen, voorlopig zonder succes. Enkele medewerkers moeten daarom alle stukgescheurde papieren van de vloer en uit de prullenmand van het Oval Office plukken, en die weer aan elkaar plakken. Een zeer tijdrovend werkje, onthulde een voormalig stafmedewerker aan Politico: ‘Sommige papieren waren gewoon in tweeën gescheurd, maar van andere maakte hij bijna confettiachtige snippers. Met het in elkaar puzzelen daarvan was je wel even zoet.’

2| Fastfood en frisdrank

Trumps eetgewoonten zijn te vergelijken met die van een tienjarige, zei één medewerker ooit. Hij is een groot liefhebber van junkfood, vooral van McDonald’s. Zijn vaste bestelling daar bestaat uit twee Big Macs, twee Filet-O-Fish-burgers en chocolademilkshake. Als hij zin heeft in fastfood, moet hij die ook snel hebben – volgens voormalig medewerker Corey Lewandowski waren de reisroutes tijdens de campagne voor de presidentsverkiezingen altijd nauwkeurig uitgestippeld in functie van Trumps fastfoodbehoeften. ‘We moesten hem op elk moment snel een verse burger kunnen leveren.’

Een pizza gaat er ook wel in bij de president, al eet hij dan alleen het beleg. De korst en het deeg laat hij liggen, naar eigen zeggen omdat die niet goed zijn voor de lijn. Om dezelfde reden eet hij nooit de broodjes van zijn burgers op. Steak lust de president ook. Maar die moet volgens zijn butler wel zo extreem hard gebakken zijn dat hij wiebelend op het bord ligt. Trump spuit er ook een halve fles ketchup overheen.

Volgens een uitgebreid portret in de New York Times drinkt Trump twaalf blikjes Coca-Cola Light per dag. Hij heeft zelfs een speciale knop op zijn bureau om er eentje te laten brengen. Koffie en alcohol drinkt hij niet. Dat hij geheelonthouder is, zou te maken hebben met de alcoholverslaving van zijn in 1981 overleden oudere broer Fred. Trump drinkt soms wel een virgin bloody mary, een alcoholvrije versie van de bekende cocktail.

3| Bedgeheimen

Trump en Melania hebben aparte slaapkamers in het Witte Huis. Het is al van Kennedy geleden dat een president niet bij de First Lady sliep. Volgens ‘Fire and Fury’, het schandaalboek van Michael Wolff, zit Trump regelmatig al om half zeven ’s avonds in bed met een cheeseburger, de drie televisies in zijn slaapkamer op een nieuwszender, en druk bellend met een klein kringetje goeie vrienden.