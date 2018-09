Uit de platenkast van Mauro: 'The Payback' van James Brown

‘Op de één, iedereen! Breng het naar de brug! Ik ga mijn ding doen! Eén, twee, drie, vier! Sta op!’ Dat funk nooit in het Nederlandse taalgebied kon ontstaan, zal niemand betwisten – en zal verder ook iedereen terecht worst wezen. Maar stel dat James Brown door één of andere kosmische kwinkslag bij ons werd geboren en niet in overzeese Afro-Amerikaanse kringen, waar ‘Swing Low, Sweet Chariot’ en Dizzy Gillespies ‘Groovin’ High’ de soundtrack van de lokale cultuur was. Waardoor zou hij dan in het naoorlogse Vlaanderen beïnvloed zijn geweest? Onvermijdelijk door alles tussen ‘Daar was een wuf die spon’ en pakweg ‘Willy’s potpourri’ van de Brugse entertainer Willy Lustenhouwer. The Godfather of Soul, die hier Jean De Bruyne zou heten, zou vervolgens een hit scoren met het feestnummer ‘Ik voel me goed’, gebaseerd op een populair dansritme van het moment, zoals de polka of de casatchok. Het zou echt wel lachen zijn geweest als hij zich daarbij gedroeg en uitdoste als de James Brown die we allemaal kennen, inclusief levensloop met gewapende overvallen, excessief druggebruik en – officieel toch – tien kinderen. Maar dan in Maldegem. Het is zoals het is: James Brown heeft de muziek veranderd, en dus ook de wereld. En van al zijn perfecte grooves is ‘The Payback’ voor mij de allerstrafste. Het omegapunt van de funk. Hierna is geen verdere evolutie meer nodig, dit volstaat wel. Weetje van de week: de plaat had de soundtrack moeten worden voor een blaxploitationfilm, maar afgekeurd wegens ‘niet genoeg klinkend als James Brown’. Wat een klotewereld. Maar wat een groove!

