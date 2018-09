'Silent Days': The Bony King of Nowhere klimt weer op z'n troon

'Ja, ik wil erkenning en faam. Maar tegelijk heb ik het diepe verlangen om voor eeuwig in undergroundkroegjes te spelen'

HUMO De miserie begon na ‘Wild Flowers’, je vorige plaat.

BRAM VANPARYS «Ik vind het nog altijd moeilijk om onder woorden te brengen wat er toen precies gebeurde, maar het kwam erop neer dat ik geen zin meer had. Ik moest kiezen: ofwel gaan zoeken naar mijn eigen taal, in mijn muziek en mijn teksten, ofwel ermee ophouden.

»Sinds ik op mijn derde plaat (‘The Bony King of Nowhere’, red.) een obsessie had ontwikkeld voor de Groten Der Aarde, was ik steeds meer op een erg archaïsche manier songs gaan schrijven. Maar hoe hard ik Dylan, Cash en de anderen ook bewonder, dat was niet het pad dat ik altijd had willen bewandelen. Ik moest mijn blik opnieuw verruimen. In mijn beginjaren was ik gewoon in geluid geïnteresseerd, maar toen kon ik nog geen songs schrijven. Later kon ik dat wél, maar verloor ik mijn oorspronkelijke fascinatie uit het oog. Ik wil nu terug naar het pure van vroeger, maar dan mét de ervaring die ik intussen heb als songschrijver. Je kunt het ook zo stellen: op ‘Silent Days’ wil ik mijn liefde voor de experimenteerdrift van ‘Kid A’ en het klassieke van ‘Blood on the Tracks’ eindelijk in evenwicht brengen.»

HUMO Heb je ooit écht overwogen om te stoppen met muziek?

VANPARYS «Er is zo’n periode geweest. Alles wat ik schreef, bleef steken in traditie. Daar werd ik zo nijdig van dat ik de gitaar aan de kant moest leggen.

»(Denkt na) Misschien was het een test, om te zien of ik mijn leven écht alleen aan muziek wilde wijden. Zo existentieel was het wel (lachje). Ik leefde al enkele jaren alleen maar van mijn muziek, en daar kwam behoorlijk wat druk bij kijken. Als je dan niet aan het schrijven of spelen bent, voel je je al snel schuldig.»