'Wij' van Elvis Peeters in de bioscoop: 'Pornoacteurs om de jongeren te ontzien'

Het boek ‘Wij’ van Elvis Peeters kwam in 2009 in de rekken met een variant van de Angelsaksische parental advisory-sticker op de cover. Deze week komt de al even gewaagde verfilming in de zalen.

HUMO ‘Wij’ gaat over de hedonistische zomer van vier jongens en vier meisjes, die eindigt in een tragedie.

Elvis Peeters «Zo kun je het samenvatten. Maar de drijfveer om het boek te schrijven was het morele failliet van de economische sector in 2007 en 2008. Samen met Nicole Van Bael, de coauteur, deed ik de denkoefening: wat als jonge mensen van dat ultra-economische moraalloze gedachtegoed doordrongen zouden zijn? ‘Het kan, dus doen we het’: waar eindigt dat? Het ging ons niet om de nieuwe generatie, wel om de erfenis die ónze generatie heeft achtergelaten. Bijna alle anekdotes in het boek zijn ook echt gebeurd.»

HUMO U meent het?

Peeters (knikt) «Veel hebben we uit krantenartikels uit de hele wereld gehaald. Het verhaal van de meisjes die een twijfelende zelfmoordenaar aanmoedigen, komt uit Engeland. Het prostitutienetwerk bevond zich in Milaan. Tegelijkertijd gaf ik schrijfcursussen in de gevangenis in Antwerpen. Daar vertelden jonge mensen mij hun verhalen: zij zaten daar niet toevallig. Wij hebben vooral feiten verzameld. En ze heel mooi opgeschreven (lacht).»

HUMO Hebben jullie veel inspraak gehad bij het maken van de film?

Peeters «Wij hebben niet aan het scenario willen meewerken: het boek had ons al genoeg moeite gekost. We hebben wel de set bezocht. Daar zeiden we tegen elkaar: ‘Zou dat Liesl niet zijn? En dat is wellicht Karl!’ Goeie casting (lacht).»

HUMO De film zou even hard zijn. Er zijn stevige penissen te bewonderen.

Peeters «Er is voor die scènes met pornoacteurs gewerkt, om de jongeren te ontzien. En er zit een abortusscène in. Bij het buitengaan hoorde ik mensen zeggen: ‘Toch heftig.’ En in Frankrijk hebben ze gevraagd om enkele stukken in te korten.»

HUMO Een parental advisory-sticker zou terecht zijn?

Peeters «Tja, het blijft nu eenmaal de verfilming van een hard boek, hè (lacht).»

‘Wij’ loopt nu in de bioscoop.