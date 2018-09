Dwarskijker over '13 geboden', 'Buurman, wat doet u nu?' en 'Dank dat u bij ons was': 'Een aderlating op gezette tijden'

13 geboden

VTM – 10 & 17 sept. – 468.518 kijkers

Een erg exporteerbaar bijproduct van de winterdepressie in Scandinavische landen is al jaren de nordic noir, een genre van verschemerde politieseries waarin de meeste personages geblutste zielen zijn of anders verknipt voor het leven, deels bij gebrek aan zonlicht. ‘13 geboden’, een serie die naar verluidt op welwillendheid stootte in ’t perfide Albion, lijkt een stijloefening in zulke noordse donkerte, maar dan iets zuidelijker.

Er komen onheilszwangere wolkenluchten boven druilerige Vlaamse stadsgezichten in voor, en om die sfeer ook te verklanken dreigt er aldoor muziek die kenners drone noemen. Er is dezer dagen zoveel nordic noir op de markt dat de toonzetting ervan stilaan wel erg vertrouwd aandoet: een stijl moet nu ook weer geen stijltje worden, laat staan een geijkte reeks vormelijke knepen, laat staan een gewoonte. Nu ja, knikkebollende comakijkers hebben daar allemaal geen last van.