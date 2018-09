'Als vrouw moet je alles zijn, maar nooit te véél. Sletterig maar niet té, grappig maar niet té, slim maar niet slimmér.'

Héloïse Letissier «Ik had nooit het gevoel: met die Christine heb ik het nu wel gehad. Het was eerder alsof ik, als een slang, dode huid afwierp. Alsof ik uit een cocon kwam om te beginnen aan een nieuwe fase in mijn evolutie. En dat is dus Chris geworden.

»Toen ik op tournee was met mijn debuut, sprak iedereen me sowieso al aan met Chris – wie heeft er nu tijd voor de twéé lettergrepen van Chris-tine, ben je gek? (lacht) Maar die naam beviel me wel, zeker omdat hij iets zegt over de nieuwe nummers. In your face, uitdagend én intiem. Op de hoes van de plaat kijk ik je aan met een blik die zegt: ‘Kom hier, ik ga je iets vertellen.’

»Chris is niet zomaar een typetje. Er zijn zowel artistiek als in mijn privéleven dingen gebeurd waardoor mijn zelfvertrouwen groeide. Dankzij het touren durfde ik meer, ik begon mezelf eindelijk te beschouwen als een professionele performer. Mijn optredens zijn vaak enorm fysiek, en daardoor had ik een behoorlijk afgetraind lijf gekregen. Mijn hele jeugd had ik in boeken doorgebracht, maar opeens was ik een doener. Mijn bewegingen waren precies, ik kón heel veel. En omdat ik fysiek veranderde, vóélde ik me ook anders. Ik kreeg het vertrouwen om mijn leven op een andere, meer lijfelijke manier te leiden.»

HUMO Zeg je nu heel beleefd dat je seksleven een boost heeft gekregen?

Letissier (lacht) «Onder meer. Op ‘Chris’ gaat het voortdurend over aanraken en verlangen – en ook over hoe je soms geweldig met je kop tegen de muur loopt. Mijn debuut beschouw ik als de plaat van een dromer, een plaat die geschreven is door iemand die haar leven heeft gesleten tussen vier muren en zich luidop staat af te vragen wat er nóg is. Nu sta ik met mijn twee voeten in de wereld.»