'Op een bepaald moment stonden er vijf Harley Davidsons voor mijn kantoor. En mijn medewerkers droegen allemaal een leren jekker. Het was wij tegen de rest van de wereld'

Twee weken geleden was de jonge versie van de reporter uitgebreid te bewonderen in ‘Dank dat u bij ons was’, het archiefprogramma van Canvas over de nieuwsdienst van de openbare omroep. Aan het eind van de jaren 70 was Paul Jambers voor een zomerreportage van ‘Panorama’ in een krappe Audi gekropen om, als een doorsnee Vlaming, naar het zonnige Spanje te karren. Maar hij was wel gekleed alsof hij in Beverly Hills werd verwacht: zorgvuldig gecoiffeerde baard, grote donkere zonnebril, hoog getailleerde broek, wufte foulard, lichtgeel jack. Je dacht dat Barry Gibb, de lange van de Bee Gees, voor de nieuwsdienst werkte, en je verwachtte elk moment dat hij ‘Stayin’ Alive’ zou inzetten. Maar dat gebeurde niet. Het was per slot van rekening ‘Panorama’.

Paul Jambers «Karine Claassen, de jonge reporter van de VRT, is dat fragment ook opgevallen. Op Twitter schreef ze: ‘Jambers was stijlvol in zijn tijd.’ Fijn om te lezen (lacht). In 1979 was ik een aankomende journalist: ik zat nog geen jaar op de redactie van de BRT, maar ik ging de wereld veroveren. Voor ‘Panorama’ was het een luchtig tussendoortje, voor mij een gelegenheid om me uit te leven, als journalist én als regisseur.»

HUMO U bent regisseur van opleiding, maar u werkt als journalist. Dat maakte u al anders dan de anderen bij ‘Panorama’.

Jambers «In zo’n stuk kon ik me ook als programmamaker uitleven, al was het atypisch voor ‘Panorama’. Het fragment is uitentreuren heruitgezonden, maar dat is omdat ik daar uit de wagen stap met een sigaret in mijn mond en een zonnebril op mijn neus.»

' De essentie is: voortplanting. Dan kom je uit bij verhalen over liefde, seks, kinderen, dood. Alleen, de Vlaming plant zich niet voort'

HUMO Het zegt wel iets over u, toch?

Jambers (bladert door een stapeltje) «Ik heb het even nagetrokken: het was mijn vierde reportage voor ‘Panorama’. De eerste ging over de teloorgang van de Rupelstreek. De tweede over ‘de tweede generatie’ – ik heb het thema van migratie op de kaart gezet. De derde over de vrouwen van de bezetters van de raffinaderij RBP. En daarna dus dat stuk over vakantie in Spanje.

»Ik volgde de visie van ‘Panorama’, maar ik zette het ook naar mijn hand met een beetje avontuur on the road: we reden uren aan een stuk, we kwamen aan in Benidorm om twee uur ’s ochtends en ik zeg, met mijn hemd open tot op mijn navel: (diepe bas) ‘Wij hebben zo lang naar de zon gereden. En in Benidorm regent het.’ Oké, het gaf een beeld van wie ik toen was (lacht).»

HUMO U hebt in de jaren 80 en 90 veel kritiek gekregen. U werd steevast sensatiezucht verweten. Maar als je naar ‘Dank dat u bij ons was’ kijkt, kun je niet om de conclusie heen: ‘Jambers was zijn tijd vooruit.’ U liet als eerste de gewone man aan het woord. En u was als journalist ook al een vedette.

Jambers «Het heeft lang geduurd voor ik min of meer bekend was. Maar: ik drukte wel mijn persoonlijke stempel op het programma door de manier waarop ik het maakte, niet door mijn aanwezigheid in beeld. Ik kwam bijna nooit in beeld. Kijk naar de honderd afleveringen van ‘Jambers’: ik presenteer de inleiding, en tijdens de reportage zie je af en toe mijn neus. De geïnterviewde is de belangrijkste persoon.»