Jonge Leeuwen: Jet van Nieuwkerk (29), dochter van Matthijs van Nieuwkerk en gewezen orthorexiepatiënte

'Ik dacht dat mensen me leuker zouden vinden als ik mager was, en dat ik het verder zou schoppen. Erg, hè?'

Jet Van Nieuwkerk «Als je gaat studeren en op kamers gaat wonen, is je leven heel spannend en verwarrend. Je moet uitzoeken wat je wilt, kiezen wie je echte vrienden zijn. Je begint misschien aan een relatie, je lijf is aan het veranderen. Ik was toen ook erg zoekende en onzeker.»

HUMO Als je aanleg hebt om een eetstoornis te ontwikkelen, ben je in die periode extra kwetsbaar.

Van Nieuwkerk «Zeker. En nu al helemaal, met al die fit girls die elke dag foto’s delen op Instagram om te tonen hoe strak hun buik is.»

HUMO En hoe hun thigh gap en hun ab crack eruitzien. Weet jij wat dat zijn?

Van Nieuwkerk «Ik geloof dat je dijen elkaar vanboven niet mogen raken en dat er een gleuf van net onder je borsten tot aan je navel moet lopen. Ik ben echt blij dat ik nu geen puber ben. Ik kon me alleen vergelijken met foto’s in magazines. En als ik daarin een eetdagboek van Cameron Diaz vond, dan kopieerde ik haar eetgewoontes onmiddellijk. Ik ben zo blij dat ik daarvan af ben.»

HUMO In ‘Uit huis met Jet’ staan veel pasta- en broodgerechten. Dat verwarde me enigszins. Ik dacht dat koolhydraten uit den boze zijn als je fit en gezond wilt leven.

Van Nieuwkerk «Ik begrijp dat je af en toe in de war raakt van al die informatie over voeding. De ene dag zijn avocado’s gezond en de volgende dag word je er zogezegd dik van. Ik eet graag pasta – geen witte pasta, maar volkoren of speltpasta. Ik vind dat lekker en ik krijg er energie van. Maar wat voor mij werkt, werkt misschien niet voor mijn buurvrouw. Iedereen heeft een eigen smaak, een ander lichaam, een andere manier van leven. De ene is superactief, de andere zit de hele dag op een bureaustoel. De ene eet graag koolhydraten en de andere niet. Als het doel is om af te vallen, is er maar één regel: eet minder calorieën dan je er verbruikt.

»Wil je je fit voelen? Eet dan alleen verse producten. Als ik me slap voel, maak ik een linzenstoofpotje met veel groenten, of een groene smoothie. Ik geloof dat je veel fysieke en psychische problemen kunt oplossen met je voeding. Niet goed in je vel zitten heeft er voor een stuk mee te maken dat je niet goed voor jezelf zorgt en vitamines nodig hebt. Als je iemand die altijd uit pakjes eet een maand lang vers laat eten, zal hij niet weten wat er met hem gebeurt. Vandaar mijn boek. Ik hoop echt dat ik er jongeren mee kan helpen: door gezond te eten zullen ze iets beter opgewassen zijn tegen de orkaan van veranderingen in hun leven.»

HUMO Je bent geen prediker van superfood meer. In ‘Niet gezond meer’ ontkracht je onder andere de mythe van de bijna heilig verklaarde gojibessen.

Van Nieuwkerk «Die komen uit China en zijn daar bewerkt met pesticiden. Ik vond het verschrikkelijk toen ik daarachter kwam. Ik heb ook een tijdje superfood gegeten omdat ik dacht dat dat je van het was, maar het is superduur. En die bessen, spirulina en tarwegras zijn ook helemaal niet zo lekker. Je kunt evengoed een avocado, een banaan of wat blauwe bessen uit de diepvriezer eten.»