Op bezoek bij Jean-Claude Juncker, de machtigste man van Europa: 'Wij denken soms dat we de baas van de wereld zijn. Maar de toekomst is: minder Europeanen, minder macht'

'We moeten de Europeanen niet zeggen: 'Wij zorgen ervoor dat er een Europese staat komt.' Dat zal nooit gebeuren'

De 63-jarige Luxemburgse oud-premier, die alle gesprekken in een speciaal voor hem gemaakte Franse vertaling aandachtig heeft gelezen, is erg spraakzaam en debiteert aan de lopende band allerlei observaties en anekdotes. Soms zit hij ernaast met een jaartal, een naam of een gebeurtenis, maar met zijn politieke staat van dienst van ongeveer 35 jaar is dat niet verwonderlijk.

– Laten we beginnen met de uitspraak van de Singaporese filosoof Kishore Mahbubani over de dominantie van het Westen. Hij zegt in ons boek dat de Europeanen en de Amerikanen moeten aanvaarden dat hun glorietijd voorbij is.

Jean-Claude Juncker «Ik denk dat dat in de kern waar is. Wij, Europeanen, denken soms dat we de baas van de wereld zijn. Daarbij vergeten we dat we een klein en zwak onderdeel van het universum zijn. We verliezen economische macht. We zakken langzaam maar zeker af van 25 procent van het wereldwijde bruto nationaal inkomen naar 18 à 16 procent.

»Ook demografisch gezien staan we aan de verliezende kant. Aan het begin van de 20ste eeuw vormden Europeanen 25 procent van de wereldbevolking, aan het eind van deze eeuw zal dat 4 procent zijn.

»Cultureel gezien bestaan we, maar we zijn niet dominant. Dus ik nodig iedereen altijd uit tot een meer uitgesproken bescheidenheid. We moeten inderdaad luisteren naar de rest van de wereld. Ik sprak eens met een Indiase filosoof en vroeg hem: ‘Wat denkt u van de Europese cultuur?’ Hij zei: ‘Bestaat die dan?’»

– Wat is die Europese cultuur?

JUNCKER «Dat is a) moeilijk te zeggen, en b) diversiteit. Waar ik van hou in Europa, is dat het landschap elke 200 kilometer totaal verandert. Op andere continenten heb je soms hetzelfde landschap gedurende 300, 400 of 2.000 kilometer. In Europa verandert alles. Dat heeft een impact op ons denken en op het gedrag van wie daar leeft.»

– Is die diversiteit een kracht of een zwakte?

JUNCKER «Voor mij is het een kracht. Het is een zwakte in die zin dat we soms negeren wie en wat de anderen zijn. Wat weten wij van de Noord-Finse maatschappij? En wat weten zij daar over Sicilië en Zeeland? Niets.»

– Is dat ook niet een onderwijsprobleem?