'Wij zijn soms meer dan een uur bezig op een werkveld van 10 kubieke centimeter: de mond. Na drie jaar had ik al een dubbele hernia'

Industriële schoonmakers ‘Laarzen weggevreten’

De regering schonk op haar lijst van zware beroepen geen aandacht aan schoonmakers. Nochtans tonen nationale en internationale studies aan dat de job een grote impact heeft op de fysieke en de mentale gezondheid. VUB-studente Laura Van den Borre zette het beroep in haar doctoraat recent zelfs helemaal bovenaan op de lijst. Ze kwam tot de vaststelling dat in de periode tussen 1991 en 2011 45 procent meer mannelijke schoonmakers en 16 procent meer poetsvrouwen stierven aan longziekten dan kaderleden en bedienden. Redenen genoeg om te gaan spreken met Erik, een arbeider die al veertien jaar werkt voor een industrieel schoonmaakbedrijf in de zware industrie, de chemische en de petrochemische sector.

Erik «Industriële schoonmakers reinigen installaties zoals de kerncentrale van Doel, stookolietanks in raffinaderijen of chemische productielijnen. Dat betekent dat we dagelijks in aanraking komen met bijtende producten, radioactieve stoffen en zware metalen. We zeggen vaak al lachend: ‘Als het voor het personeel te vuil of te gevaarlijk is, dan komen wij in actie.’»

HUMO Jullie zijn voldoende beschermd, mag ik hopen?

Erik «Ja, we lopen praktisch de hele dag rond in een beschermend pak, met handschoenen, laarzen en een helm met een filter. Elke klus vraagt een aangepaste bescherming. Om een tank met salpeterzuur te reinigen heb je een andere filter op je masker nodig dan wanneer je voor een lek met 30.000 kubieke meter zware stookolie staat.

»Die fabrieken en installaties zijn gebouwd om te draaien, niet om gereinigd te worden. Dat betekent vaak dat we ons moeten behelpen: we kruipen op onze buik door buizen, wurmen ons door mangaten in enorme tanks waarin je geen hand voor ogen ziet, klimmen op ladders van 90 meter lang en moeten onze spullen met een touw omhoogsleuren. Door het beschermingspak, de temperaturen, de zware flessen met perslucht op je rug en de inspanningen die ik moet leveren om overeind te blijven op de glibberige ondergrond, weeg ik na anderhalf uur werken in een tank twee kilo minder.