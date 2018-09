Laatste loodjes: '450.000 woorden'

Misschien had ik heden, als loopjongen van de actualiteit, Jan Fabre moeten bezingen, krijgsheer van de schoonheid. En terloops voorspellen dat het eerlang storm zal lopen voor zijn tentoonstelling ‘Semigeheim fotoproject’, zowel hier als in beschaafde buitenlanden. Maar laat ik in godsnaam iets doen waar ik aardigheid in heb: me een poosje proberen in te leven in iemand voor wie ik me interesseer – in Peter Buwalda, bijvoorbeeld. Deze schrijver stelde laatst de publicatie van ‘Otmars zonen’, het langverbeide eerste deel van een verreikende romantrilogie, voor onbepaalde tijd uit. Bij zijn uitgever stond de chablis anders al koud. Enkele personeelsleden waren zelfs al tipsy, altijd weer dezelfden.

In de 450.000 woorden die Peter Buwalda gedurende acht jaar tot een complex, zinrijk en esthetisch samenwerkingsverband had gedwongen, lichtten ineens ongerechtigheden op, die wellicht alleen hij kon zien. De Volkskrant tekende uit zijn mond op dat er iets haperde ‘aan sommige verhaallijnen, aan de stijl, aan de toon’. Zou zo’n gevaarte van een boek, telkens als de schrijver slaapt of anderszins verstrooid is, op eigen kracht lichtelijk muteren? Best mogelijk dat iemand die acht jaar aan een boek heeft gewerkt, vindt dat hij de wereld een meesterwerk van monumentale omvang verschuldigd is, en voeg dáár dan een perfectionistische inslag aan toe. Schrijven zal wel ongemak zijn, maar daar hoor je Peter Buwalda niet over.

Intussen talen laatstejaars van middelbare scholen naar verluidt steeds minder naar de letteren. Alleen al bij de gedachte aan een tekst van 450.000 woorden vertonen ze vast uitputtingsverschijnselen. Zij worden burgerlijk ingenieur. Er zit niets anders voor ze op.