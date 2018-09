Hoe bingewatchen je slimmer maakt: 'Je kunt beter Netflix kijken dan filosofieboeken lezen'

Goed nieuws, want honderden verloren gewaande uren van ons leven hebben opeens betekenis gekregen: volgens het boek ‘De dappere kijker’ kan Netflix u meer leren over mens en maatschappij dan de verzamelde werken van Kant , Nietzsche en Schopenhauer samen!

We hebben het gecheckt: schrijfster van het boek Ellen ter Gast is géén luierende filosofiestudente op zoek naar een excuus, wel een gediplomeerd bio-ethicus, die hieronder haarfijn uitlegt waarom Frank Underwood uit ‘House of Cards’ nuttiger is dan Plato.

HUMO Immanuel Kant liep niet al te hoog op met romans en toneelstukken. Ik vermoed dat hij Netflix helemaal een verschrikking had gevonden.

Ellen ter Gast (lacht) «Dat denk ik ook. Maar verhalen zijn ontzettend belangrijk. Ze vormen de manier bij uitstek om essentiële zaken bij te leren over onszelf en over elkaar. Als je een morele afweging moet maken, dan moet je eerst begrijpen waarom ánderen op een bepaalde manier handelen. Daarvoor heb je empathie nodig en dergelijk inlevingsvermogen kun je maar op twee manieren aanleren: via persoonlijke ervaringen, of via verhalen. En anno 2018 zijn de sterkste verhalen, met de menselijkste personages, nu eenmaal terug te vinden op Netflix en op tv.

»In Netflix-series doen personages soms onvoorstelbare dingen. Neem nu Frank Underwood. Hij is gebaseerd op bestaande machthebbers, die wij gewoonlijk niet persoonlijk kennen en daardoor niet goed begrijpen. Maar in ‘House of Cards’ deelt Underwood zijn gedachten met de kijker, waardoor je zijn immorele gedrag toch kunt vatten. Dat maakt veel meer indruk dan een abstract essay. Wil je je morele wijsheid opkrikken? Dan kun je beter een avondje Netflix kijken en er met je vrienden over nakaarten dan het werk van dode filosofen te lezen.»

HUMO Welk tv-personage intrigeert je het meest, naast Underwood?

Ter Gast «Saga Norén uit ‘The Bridge’. Zij kan emotieloos beslissingen nemen, ze volgt altijd de regels, zelfs al voelt dat voor ons verkeerd aan. Op een gegeven moment verraadt ze één van haar collega’s. Ze had ontdekt dat hij een moordenaar had vermoord. Ik kan me voorstellen dat veel kijkers in zo’n situatie die collega niet zouden aangeven, wat heel menselijk is. Maar Saga handelt correct, en juist daarom onmenselijk.»

HUMO Welke series zou je in het bijzonder aanraden aan eerstejaars filosofiestudenten?

Ter Gast «‘The Wire’, over de drugsoorlog in de Amerikaanse stad Baltimore: al enkele jaren oud, maar bijzonder mooi en genuanceerd, en nog steeds actueel. Nog meer drugs: ‘Narcos’ over Pablo Escobar. Een machtige en meedogenloze drugsbaron, maar tegelijk een menselijk figuur met een gezin, dromen, angsten en ambities. Maar eigenlijk bevat íéder verhaal een les. Je moet alleen bewust kijken, en praten over wat je ziet.»

HUMO Sorry, ‘Thuis’ gaat beginnen. Bedankt voor de tijd!

Ellen ter Gast, ‘De dappere kijker’, uit op 25/9 bij Klement