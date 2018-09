‘Geloof jij?’

Deze man wil me helemaal niet versieren, maar, veel vervelender, bekeren. ‘Nee,’ zeg ik. Zijn vriendelijke gezicht betrekt een beetje.

Ooit heb ik nochtans een week lang geloofd. De juf van mijn katholieke kleuterschool vertelde me de verhalen die mijn ouders te onnozel vonden. Dat je gunsten kon vragen aan een lieve, oude man in de hemel, schiep mogelijkheden in mijn kleuterhoofd. Mijn moeder betrapte me bij een kaars, handjes gevouwen, hoofdje gebogen, prevelend. Even had ze spijt van haar keuze voor het katholieke onderwijsnet. Om dergelijke uitschuivers te vermijden legde ze me kalm maar gedecideerd uit dat ik niets moest geloven van wat leraren en priesters me over God, Jezus of de Heilige Geest vertelden. ‘Dat zijn gewoon oude verhaaltjes voor grote mensen’, zei ze. Vanaf die dag bedelde ik alleen nog bij mijn grootmoeders om gunsten.