De droomcarrière van Ivan Leko, trainer van Club Brugge en trotse Kroaat: 'Een voetbalmatch is nooit moeilijk. In een kelder schuilen voor bombardementen, dát is moeilijk'

'De voetballer Ivan Leko zou het moeilijk hebben om bij de trainer Ivan Leko in de ploeg te raken. Te traag'

HUMO Meneer Leko, wie hoort niet in het rijtje? Atlético Madrid, marktwaarde 807 miljoen euro, Borussia Dortmund: 412 miljoen euro, AS Monaco: 297 miljoen euro, Club Brugge: 93 miljoen euro.

Ivan Leko «Alleen al Antoine Griezmann van Atlético is meer waard dan alle spelers van Club Brugge bij elkaar. Dan moet je realistisch zijn: wij zijn de outsider in groep A van de Champions League. Nul op achttien, klaar. Maar in voetbal kan alles. Ik voel dat dit het jaar van Club Brugge kan worden in Europa. We zullen er alles aan doen om te verrassen. Ja, het wordt een grote uitdaging, maar op ons sterkst zijn we er klaar voor. Over drie maanden, na de zes matchen van de groepsfase, zullen we zien of mijn gevoel juist zat.»

HUMO Bij zijn laatste deelname aan de Champions League bleef Club achter met nul punten.

Leko «Ik heb twee doelen: winnen, en laten zien waar Club Brugge voor staat. Maar als ik moet kiezen, kies ik voor het resultaat. Bij een topclub – en dat zijn wij – komt winnen op de eerste plaats. Altijd. Die druk moeten we onszelf opleggen, ook in de Champions League.»

HUMO De eerste klip heet Borussia Dortmund. Twee jaar geleden zei je: ‘Dortmund onder Jürgen Klopp is van het beste wat ik in jaren heb gezien.’

Leko «Het Dortmund van Klopp had alles waar ik van hou: snelheid, passie, verticaal voetbal, aanvallend denkende spelers. Geen berekening ook, of te veel ontzag voor grotere clubs als Real Madrid of Bayern München. Klopp gaat uit van zijn eigen sterkte, ook bij zijn huidige club Liverpool. Maar ook met de nieuwe coach Lucien Favre zal Dortmund goed zijn, in Duitsland én in Europa. Favre is een topper.

»Nu, ik wil geen kopie van Klopp zijn. De kopie is nooit zo goed als het origineel. Ik werk op míjn manier, met respect voor de traditie van Club Brugge: met veel synergie tussen de ploeg en de supporters, en met spelers die van de eerste tot de laatste minuut alles geven.»

HUMO Zijn er behalve Jürgen Klopp nog trainers die je bewondert?

Leko «Conte, Zidane, Sarri, Valverde en Niko Kovac, de Kroatische trainer van Bayern München. Maar Guardiola blijft mijn nummer één.»

HUMO Guardiola leerde het vak bij Barcelona, maar van die club ben jij geen fan.

Leko «Balbezit om het balbezit is saai. Dan vind ik Real Madrid een pak interessanter, ik ben een echte Madrista (lacht). Maar Guardiola is met afstand de beste trainer, hij heeft vijf jaar voorsprong op ons allemaal. (Buigt zich naar het opnametoestel) Mijnheer Guardiola, respéct!»

HUMO Je vader noemde in een interview Atlético-coach Diego Simeone je grote voorbeeld.

Leko «Ik hou van winnaars, en Diego Simeone is een winnaar. Waarschijnlijk doelde mijn vader daarop. Maar zeggen dat ik me spiegel aan Diego Simeone? Nee, dat zou de waarheid geweld aandoen. Daarvoor lopen onze visies te ver uiteen. Maar dat maakt voetbal net zo interessant: er is niet één weg die naar succes leidt. Maar geef mij toch maar de weg van Klopp of Guardiola.»

HUMO Klopp en Simeone hebben iets gemeen: ze hebben lak aan wat anderen van hen denken.

Leko «Ze zijn authentiek. Voetbal is niet hun job, maar hun leven. En voor die passie geven ze alles. Ik hou van zulke mensen.»

HUMO Maar, je zei ook al eens: ‘Italiaanse coaches zijn de beste van de wereld.’