HUMO Ik vind je nieuwe plaat heel mooi, maar naar mijn gevoel is het een zomerplaat, dus ik snap niet waarom ze pas in de herfst uitkomt.

Paul Weller «Het was de bedoeling dat ‘True Meanings’ zou uitkomen op 25 mei, mijn verjaardag. En als de plaat een concept had, dan was het inderdaad: zomer! Maar ik kreeg ze niet op tijd af, zo simpel is het. En ik werk alweer aan een volgend project, dus uitstellen was ook geen optie.»

HUMO Je hebt het voorbije decennium de platen ‘22 Dreams’, ‘Wake Up the Nation’, ‘Sonik Kicks’, ‘More Modern Classics’, ‘Saturns Pattern’, ‘A Kind Revolution’ en nu ‘True Meanings’ uitgebracht. Wie zit er je op de hielen?

Weller «De aftakeling en de dood, I guess. Of nee, het is gewoon mijn natuurlijke drive. Ik kan niet stilzitten, ik verveel me gauw en ik ben dol op muziek. De combinatie van die drie veroorzaakt een grote productie. Die dinosaurussen uit de jaren 70 die bij wijze van spreken zes eeuwen aan een plaat werkten, dat heb ik nooit begrepen.»

HUMO Popmuziek is heel vaak de soundtrack bij de grootstad. Maar in veel van jouw songs hoor je de natuur. Ook deze plaat is van a tot z idyllisch, pastoraal, landelijk.

Weller «Ik draag allebei in me, in gelijke mate. Hiervan (maakt een brede armzwaai, waarmee hij Londen bedoelt) kan ik maar niet genoeg krijgen, ondanks de drukte. Maar ik woon het grootste deel van m’n tijd nog steeds in de buurt van mijn geboortestadje Woking. Mijn domeintje daar vloeit over in de natuur. Op mijn plaat ‘Wild Wood’ kun je de weiden en de bossen effectief horen, omdat we die plaat in Oxfordshire opnamen, in de Manor House Studio. Daar nam Mike Oldfield indertijd zijn ‘Tubular Bells’ op, en ook Van Morrison en Radiohead passeerden er. Van Morrison zei me trouwens dat hij mijn song ‘The Cranes Are Back’ heel goed vond. Van dat compliment geniet ik twee jaar later nog steeds na.

»De bossen, de rivier, de kanaaltjes en de heuvels die ik op ‘Wild Wood’ bezong, liggen vlakbij waar ik woon. Eén song héét zelfs ‘Country’. Die kinderlijke verwondering over de magie van de natuur voel ik nog steeds. Veel rock-’n-rollers smalen om hoe de natuur uitbarst in de lente. Of ze denken niets bij het vallen van de bladeren. Ik wel. Iedereen heeft z’n eigen godsbeeld, en ik zie God in de natuur. Pantheïsme noemen ze dat, toch – dat alles goddelijk is, en dat de natuur en God niet van elkaar te onderscheiden zijn?»

HUMO Eén van de nieuwe songs heet ‘Books’. Het heeft me altijd gestoord dat veel rockers boeken lezen verdacht lijken te vinden, alsof elke vorm van verfijning en intellectuele ambitie een vorm van verraad aan de arbeidersklasse is.

Weller «Ik vind dat in elk geval niet. Wat is een bibliotheek anders dan een schatkamer van wijsheid? Wat voor mij wel geldt, is dat ik geen boeken las toen het móést, toen het me werd opgelegd. Bijvoorbeeld door de school, die mij op basis van het oordeel van een incestueus kliekje kenners opdrong wat dan ‘de klassiekers’ heetten. Bollocks. Ik vond die klassiekers overwegend fuckin’ shit, Victoriaanse rommel uit een tijdperk waarmee ik geen enkele voeling had. Misschien had ik gewoon een probleem met autoriteit, maar ik ben pas boeken gaan verslinden toen het níét meer moest. Al mijn vrienden verslinden boeken, en ze zijn stuk voor stuk working-class geezers who’ve done alright.»