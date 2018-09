Tom Zwaenepoel «Ik spreek elke dag met jonge mensen, en ik merk dat veel clichés over ‘de verloren generatie’ of ‘de smartphonegeneratie’ niet kloppen. Ik heb altijd het gevoel gehad dat jongeren op zoek zijn naar meer diepgang en zingeving, zonder dat automatisch te linken aan religie. Tegenwoordig wordt alles bepaald door het rationele: je moet eerst kunnen bewijzen dat iets bestaat voor je erin kunt geloven. Maar de wetenschap zal zelden het waarom verklaren, spiritualiteit en religie doen dat wel. Ik heb gesproken met 270 jongeren tussen de 17 en 31 jaar. Ik heb geprobeerd hen aan te zetten tot zelfreflectie, door vanzelfsprekende en minder vanzelfsprekende vragen te stellen over geluk, geloof, vrijheid, relaties, thuis, angst en engagement.»

HUMO Wat hebt u bijgeleerd?

Zwaenepoel «Hoe groot de angst is. Dat kwam in bijna elk gesprek terug. Jongeren zijn bang om te falen en kunnen zichzelf niet zijn. Ze moeten zijn zoals anderen willen dat ze zijn. De verwachtingen van de maatschappij, hun ouders, de school en hun omgeving zijn zo hoog dat ze bijna een masker moeten opzetten. En ondertussen liggen ze ’s nachts wakker, bang dat ze niets van hun leven zullen kunnen maken.»

HUMO Hebben jongeren zich niet altijd zorgen gemaakt over hun toekomst?

Zwaenepoel «Het is erger geworden. Jongeren leven tegenwoordig in een cultuur van superlatieven. Ze moeten niet goed zijn, ze moeten de beste zijn. Daardoor hebben ze heel vaak het gevoel dat ze falen, en dat het hun eigen schuld is als ze falen. Dat wordt hun ook ingeprent: ‘Je hebt niet genoeg je best gedaan, je bent niet geslaagd, dat is jóúw schuld.’ Of: ‘Als je leeft in armoede, is dat jóúw schuld.’ Dat klopt uiteraard niet, maar dat gevoel ontwikkelen ze wel.»

HUMO Uw remedie is: meer geloven.

Zwaenepoel «Jongeren die religieus actief zijn, in katholieke jeugdbewegingen of in gebedsgroepjes, hebben ook het gevoel dat ze niet altijd bereiken wat ze willen, maar hun geloof geeft hun zelfvertrouwen. Het is een enorme stimulans. Gelovige jongeren zijn gelukkige mensen.»

HUMO Maakt geloof je gelukkig?