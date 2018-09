Hoe zou het eigenlijk zijn met... Roberto D'Orazio, volksmenner en ex-vakbondsafgevaardigde bij Les Forges de Clabecq?

'Stalin was altijd mijn grote voor beeld. En dat is hij nog steeds. Al mag je dat tegenwoordig niet meer hardop zeggen'

Van alle vakbondsmilitanten zijn de metaalarbeiders de dappersten. Ontevreden metaalarbeiders houden geen mars op Brussel om veelkleurige ballonnen op te laten en hun wangen bol te blazen op schrille fluitjes. Metaalarbeiders trekken naar Brussel om hun tanden in de stad te zetten. Desnoods trekken ze een spoor van vernieling door de duurste winkelstraten om duidelijk te maken dat het hun menens is. De regering en de werkgevers kunnen maar beter snel op hun eisen ingaan of andere delen van de stad zullen ook de aanblik bieden van rokend puin op een verlaten slagveld.

En van de metaalarbeiders zijn de staalarbeiders de ontvlambaarsten. Als de staalarbeiders betogen, is het alarmfase rood voor de macht. Boze staalarbeiders kunnen staatsgevaarlijk zijn, zeker als ze worden aangevuurd door een vakbondsleider die voor niets of niemand achteruitdeinst. Roberto D’Orazio (64) was zo’n leider. Het land beefde als Monsieur Metallo sprak.

De lichtjes in de ogen van D’Orazio flikkeren nog altijd als hij begint over de strijd die hij aan het eind van de 20ste eeuw voerde voor het overleven van de staalfabriek van Les Forges de Clabecq. Met zijn troepen van ontevredenen was hij tot alles in staat: ze deden de ruiten van banken sneuvelen, ze sloegen een curator tot bloedens toe, ze reden met bulldozers op rijkswachtcombi’s in. D’Orazio was een uitzonderlijke volksmenner. Als een Romeinse keizer kon hij met een eenvoudige beweging van zijn duim geweld uitlokken bij zijn pretoriaanse garde. Zijn achterban volgde hem blindelings.

D’Orazio zelf looft de onverbrekelijke eendracht van de toenmalige werknemers van Les Forges. Hun solidariteit was ongeëvenaard, zegt hij. Dat had te maken met het gevaarlijke en zware werk dat ze in de fabriek verrichtten: elke dag kon de laatste zijn.

Roberto D’Orazio «Ik vergelijk het met mensen die bergen verplaatsen. Het titanenwerk verbindt hen.»