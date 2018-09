Waldek weg uit 'Thuis': Bart en zoon Fiel Van Avermaet: 'Als het na een hittegolf begint te gieten, gaan wij met het hele gezin in ons blootje in de tuin staan. Zo zijn wij'

'Ik kan zonder spijt zeggen: 'Ik ben niet Jan Decleir. Ik ben géén icoon van de Vlaamse film, en dat is oké''

HUMO Wat was de bedoeling van het cryptische zinnetje ‘Alle Waldeks kunnen goed liegen, zei ene Waldek,’ dat je de dag na je ‘Thuis’-exit op Studio Brussel uitsprak?

Bart Van Avermaet (geheimzinnig) «Hoe interpreteer jij dat zinnetje?»

HUMO Dat we er niet zomaar van mogen uitgaan dat we weten hoe het juist zit met Waldek? Leg jij het eens uit.

Bart (lacht) «Ik laat het liever in het midden. Maar het kan zijn dat het vertrek van Waldek één grote reclamestunt is, hè. Dat kán. Niemand die zich dat tot nu toe afvroeg. Ik zeg niet dat het zo is, maar ik stel vast dat jij de eerste bent die zich afvraagt: ‘Hoe zit ’t?’»

HUMO Serieus nu: kom je nog terug naar ‘Thuis’ of niet?

Bart «Geen idee, dat bepaal ik zelf niet. Ik moet opletten met wat ik zeg, dit is glad ijs. Ik weet alleen dat het hele verhaal verder gaat dan Waldek. Het gaat ook over wat er in de maatschappij gebeurt, over hoe mensen door de media worden ingelicht en bedrogen. Waldek gaat nu inderdaad naar Polen, maar komt hij terug? Misschien, maar misschien ook niet.»

HUMO Of krijgt ‘Thuis’ over enkele weken gewoon een hele verhaallijn in Polen?

Bart «Daar heeft de VRT geen geld voor. Jaren geleden hebben we een paar keer in Polen gefilmd, in Krakau en Dachau en zo. Tenminste, alle buitenbeelden zijn daar opgenomen, voor de rest zaten we gewoon in een Pools jeugdhuis in Antwerpen. Grappig: die laatste beelden waren met voorsprong de beste. Ze voelden het meest als Polen aan.»

HUMO Op de aflevering met jouw exit kwamen uiteenlopende, vaak heftige en emotionele reacties. Welke vond je zelf het opmerkelijkst?