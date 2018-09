Humo sprak met Bart De Wever, N-VA-voorzitter en Antwerps burgemeester: 'Het is aldoor van 'Theo kan het niet aan, Theo kan het niet aan'. Maar níémand kan dit aan'

'Mijn vrouw is de CEO van het gezin. Ik heb thuis niks te zeggen. Mijn gezin zit ook niet op mij te wachten'

Lang leek het alsof de sleutels van het Antwerpse stadhuis al opnieuw klaarlagen voor De Wever. Zijn grootste uitdagers schoten zichzelf één voor één in de voet. Maar de laatste weken krijgt de N-VA de wind van voren. De eigen parlementsleden morren dat de kracht van verandering te mager is, de modder van de ‘Pano’-reportage over Schild en Vrienden spatte tot in het hoofdkwartier van de partij en de dag voor dit interview lekte uit dat Theo Francken 32 criminele illegalen moest vrijlaten uit een gesloten centrum.

HUMO Wouter Beke en Gwendolyn Rutten noemen het migratiebeleid van Theo Francken ‘een zootje’.

Bart DE WEVER «Dat is ongelofelijk cynisch. In 2015 ging de asieldeur van Europa open en kwamen honderdduizenden mensen binnen, maar zij riepen: ‘Wir schaffen das!’ Ik was een halve nazi omdat ik onoplosbare problemen voorspelde. Zij die toen op hun knieën vielen voor Angela Merkel, zeggen nu dat wíj de problemen niet opgelost krijgen. Het is bijna zoals in de bus van ‘In de gloria’: ‘Theo kan het niet aan, Theo kan het niet aan!’ Maar níémand kan dit aan. De vorige regering heeft het aantal plaatsen in gesloten centra afgebouwd tot een historisch minimum, onder de 500. Vandaag zitten we op een historisch maximum. Maar het vraagt tijd om die nieuwe centra in gebruik te nemen. Daardoor dweilen we nu met de kraan open.»

HUMO De uitwijzing van criminele illegalen was dé hoeksteen van Franckens beleid. Dat hij 32 zware jongens moest vrijlaten, is toch pijnlijk voor zijn imago?

DE WEVER «Klopt, maar hij repatrieert een recordaantal criminele illegalen: 1.800 vorig jaar, en dit jaar nog meer. Daardoor zitten de gesloten centra propvol. Als CD&V-burgemeesters dan hun snelwegparkings sluiten, omdat het verkiezingen zijn, dwingen ze Theo om in die centra plaats te maken voor transmigranten en om illegalen te lossen die hij niet wíl lossen. Maar de mensen zijn slim genoeg: ze weten wie ons die peer heeft gestoofd, en wie z’n best heeft gedaan om het op te lossen.

»We hebben mensen laten gaan die we toch niet buitenkregen, omdat hun landen weigeren om hen terug te nemen. (Zucht) Maar dat ze hier in de natuur verdwijnen, krijg je inderdaad aan niemand uitgelegd.»

'Sommige Groen-politici zien eruit als pastoors en praten op een herderlijke manier'

HUMO Hoe gaat u dat oplossen?

DE WEVER «Door het Maximiliaanpark op te kuisen. Men heeft toegestaan dat het een mini-Calais is geworden, waar brave burgers migranten slaapplaatsen en eten geven. Ze zouden daar beter mee stoppen, want hun hulpacties hebben perverse gevolgen: mensensmokkelaars weten heel goed dat ze in Brussel moeten zijn.»

HUMO Maar hoe ziet u die opkuis verlopen?