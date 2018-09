Humo sprak met Bart De Wever, N-VA-voorzitter en Antwerps burgemeester: 'Het is aldoor van 'Theo kan het niet aan, Theo kan het niet aan'. Maar níémand kan dit aan'

Toen Merkel 'wir schaffen das' zei, had ze het over de opvang van oorlogsvuchtelingen uit Syrië en Irak. Landen waar ons leger betrokken partij is in een gewapend conflict. De Duitsers konden samen die mensen opvangen, zei ze, omdat de Duitsers samen al voor hetere vuren hadden gestaan. En tot spijt van De Wever is dat ook gelukt. Duitsland is niet ingestort. Ook in België zei de regering "wir schaffen das'. Maar toen had ze het over de belofte waarmee NVA de VB-kiezer had binnengehaald: niet oorlogsvluchtelingen opvangen, maar vreemdelingen het land uit zetten. Dat is de rode draad in het migratiebeleid, en daarvoor is het departement, dat De Block nog maar net tot een performante organisatie had omgevormd, totaal overhoop gegooid. In plaats van asiel en immigratie ging het alleen nog maar over vervolging en deportatie. Die keuze, en de beslissingen die eruit voortvloeien, zoals opvangcentra sluiten, mensenrechten met de voeten treden, of voor de rechtbank de regelgeving proberen te veranderen, is wat 'ons die peer heeft gestoofd'.