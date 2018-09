Uit de platenkast van Mauro: 'Over-nite Sensation' van Frank Zappa

Met de tombola een T-shirt van John Travolta winnen. Een overbuurman die na het vissen altijd weer stomdronken met zijn brommertje tegen zijn garagepoort knalde. Twee honden met de kont aan elkaar geplakt. Het zijn van die mooie herinneringen die ik koester. Net als waar en wanneer ik een aantal levensbepalende platen voor het eerst hoorde. Op dezelfde dag in een huis recht tegenover de mijn van Beringen: ‘The Stooges’ en ‘The Velvet Underground & Nico’.

Op de slaapkamer van een vriend uit een straat verderop, die dacht wat sfeervolle jazz uit de bibliotheek te hebben geleend: ‘We Want Miles’ van Miles Davis. Of die keer dat een oudere kerel uit het jeugdhuis – oud, zoals in amper dertig – me vroeg of ik Frank Zappa kende. Wel eens van gehoord, ja. Hij liet me ‘Over-Nite Sensation’ horen en ik was totaal in de ban. Het is nog steeds één van mijn favoriete Zappa-albums. Niet veel later vormde ik het Zappa-covertrio ‘Penis Dimension’, met half ‘Overnite-Sensation’ op het repertoire.

‘Bah, Zappa,’ zei het knappe meisje toen ze me bij het opstellen van de instrumenten vroeg welke muziek we zo dadelijk zouden gaan spelen in het café, en ze was lang niet de enige. Een leerrijk moment. Vervolgens namen we deel aan een plaatselijke rockwedstrijd en coverden we ‘Zomby Woof’ uit ‘Over-Nite Sensation’ (als ‘Evil Superstars’). Nul applaus en een dikke buis op ons rapport voor... ‘de compositie van ‘Zomby Woof’’. Waargebeurd verhaal.