De wedergeboorte van Carry Goossens (65): 'Woonde ik in Hollywood, dan was ik nu rijk'

'Ik vond het confronterend om 65 te worden. Toen ik jong was, werd je op die leeftijd definitief afgeschreven, hè.'

CARRY GOOSSENS «Het is een rare ervaring: ik ben 65, officieel met pensioen, maar ik ben elk weekend in drie programma’s te zien. Tot mijn eigen grote verbazing hebben ze de eerste jaargang van ‘F.C. De Kampioenen’ nóg maar eens vanonder het stof gehaald. In godsnaam, mannen: we zijn allemaal 28 jaar ouder intussen (lacht). Ik heb maar in vier van de eenentwintig seizoenen meegespeeld, maar door die vele herhalingen is er haast niemand die dat gelooft. Hoe mijn personage Oscar mettertijd een eigen leven is gaan leiden: daar sta ik met stijgende verbazing naar te kijken.»

HUMO Voor een acteur kan zo’n nalatenschap evengoed een vloek zijn.

GOOSSENS «Tja, ik blijf Oscar, hè. Of ik dat nu wil of niet. Ik heb er vrede mee nu, maar ooit was dat anders. Zelfs kinderen die nog niet waren geboren toen ik in de reeks meespeelde, noemen me vandaag Oscar als ze me zien op straat. Ik was 37 toen ik in de eerste aflevering meespeelde, mijn dochters zijn nu 39 en 41. Dankzij ‘F.C. De Kampioenen’ heb ik de relativiteit van tijd leren begrijpen (lacht).»

HUMO De tijd heeft alvast geen vat op de kijkcijfers: uit cijfers van Telenet bleek onlangs dat er in Vlaanderen nog jaarlijks 6 miljoen uur naar ‘F.C. De Kampioenen’ wordt gekeken.

GOOSSENS «Soms kijk ik nog eens met mijn drie kleindochters naar een aflevering op dvd – omdat ze het leuk vinden om hun opa op tv te zien – en dan valt het me elke keer op hoe goed die eerste seizoenen waren gemaakt. Ze blijven ook vandaag overeind. Toch een prestatie, omdat we bij de openbare omroep zowat de eersten waren met die volkse humor. Een grote gok, maar de BRT had geen keuze: VTM was net opgericht en het monopolie was weg. Toen wij voor het eerst op antenne gingen, was de hele top tien van best bekeken programma’s in Vlaanderen in handen van VTM. Ze waren in paniek aan de Reyerslaan, en daarom is ‘F.C. De Kampioenen’ er gekomen. Al snel stonden we op één in de top tien, maar de volgende negen programma’s bleven van VTM.