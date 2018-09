Happy hour met Cat Power: 'Als tiener in de muziekscene van Georgia heb ik vrienden aan alles zien sterven: aids, overdosissen, zelfmoord... '

'Mijn jeugd was pretty crazy: er woonde een band in ons huis, en iedereen nam er drugs'

Na haar ziekte volgde een radiostilte, tot Chan (spreek uit als Shawn) Marshall in 2015 met een Instagrampost liet weten dat ze was bevallen van een zoontje. De vader of de naam? Geen idee. Dat is Marshall ten voeten uit: altijd gehuld in mysterie, eerlijk maar nooit een open boek. En nu is er ‘Wanderer’, haar ode aan ‘folkmuzikanten en blueszangers, mensen die van stad naar stad trekken met hun gitaar en hun verhaal. Net als ik’. Het is ook de plaat waarover ik het met haar probeer te hebben in een hotel tegenover het centraal station van Amsterdam.

Chan Marshall (rommelt met haar vapekit) «Sorry, mijn vorige fucking vaper is stuk, en deze krijg ik maar niet aan de praat. Vind je het erg als ik ’m nog eens in elkaar probeer te steken?»