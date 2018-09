Dwarskijker over 'Make Belgium Great Again' en 'Jong Geweld': Een hindernissen parcours in stijgende lijn

Make Belgium Great Again

VTM – 18 september – 367.519 kijkers

De Nederlandse publieke omroep is naar verluidt aan het vermaxen. Dat neologisme is afgeleid van Max, de omroepvereniging die bij de noorderbuur uit demografische overwegingen en met groot succes senioren bedient. ‘Vermaxen’ suggereert dat de NPO zodanig aan het veroudeknarren is dat de kleurentelevisie weldra op grijs zal gaan. Let wel, ik ben dol op bejaarden, vooral op hun nachtelijke straatraces met scootmobielen, maar evengoed ben ik blij dat VTM op dinsdagavond in primetime uitgesproken jong is, want als er al één bevolkingsgroep de toekomst heeft, dan is het volgens een oud gezegde de jeugd wel. Dankzij de niet aflatende inspanningen van vorige generaties is die fameuze toekomst wellicht niet zo’n aanlokkelijk verschiet, maar laat ik er speciaal voor deze gelegenheid maar van uitgaan dat de wereld nog gered kan worden, toch in de naaste omgeving van de olijke brigadiers van ‘Make Belgium Great Again’.

‘Make Belgium Great Again’ draait om practical jokes met een wereldverbeterende inslag. Mensen goelijk, ‘met een knipoog’, een lesje leren, zit er ook wel in. Om het ruime publiek gevoelig te maken voor meer orgaandonatie, gingen Frances Lefebure en nog enkele andere rakkers plaatsnaamborden van Lier in Nier veranderen, Tongeren werd Longeren, en – als het dan toch niet anders kan – Geraardsbergen werd Gerhartsbergen. Drie gevallen van – komt-ie – orgaanisatie. De zinsnede ‘ludieke aksie’ woei mij uit een roerig verleden aan, met alle spelling van dien. We kregen ook jonge mensen te zien die echt om goede longen, een op eigen initiatief kloppend hart, en een nijvere nier verlegen zaten. Later in dit programma bleek één van hen, een mucopatiënte, met een stel nieuwe longen te ademen. Haar opluchting kon als pleidooi voor orgaandonatie moeilijk overtroffen worden.