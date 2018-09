'The Happy Prince': Rupert Everett in de broek van Oscar Wilde

'Een naar pis, zweet en sigaretten stinkende vagebond: opwindend!'

Rupert Everett schreef eigenhandig het script, schraapte gedurende tien jaar het budget bijeen, schoof de regiestoel onder zijn eigen billen en kroop zelf in de flamboyante outfits van de dandy die ons heerlijke aforismen schonk als ‘Echte vrienden steken je in de borst’ en ‘We liggen allemaal in de goot, maar sommigen onder ons wenden hun blik naar de sterren’.

HUMO In zijn hoogdagen genoot Oscar Wilde de roem en de aandacht van een hedendaagse popster, maar in uw film leren we hem kennen als een gevallen idool dat door iedereen wordt uitgespuwd. Waarom vond u het zo belangrijk om uitgerekend die periode uit zijn leven te belichten?

Rupert Everett «Omdat geen enkele filmmaker op de neergang van Wilde heeft durven in te zoomen. Iedereen heeft het altijd maar over de flamboyante Wilde met de gekke kostuums, maar niemand wil een licht werpen op wat de Engelse samenleving hem in de laatste jaren van zijn leven heeft aangedaan. Alle biopics die over hem zijn gemaakt, eindigen héél toevallig op het moment dat hij in de gevangenis vliegt (in 1895 werd Wilde tot twee jaar dwangarbeid veroordeeld voor zedenschennis, red.). Nu, ‘The Trials of Oscar Wilde’, waarin Wilde wordt vertolkt door Peter Finch, en ‘Oscar Wilde’, met Rob Morley als Oscar, dateren allebei uit de jaren 60, toen homoseksualiteit nog strafbaar was in Engeland. Die regisseurs moesten dus héél voorzichtig zijn in wat ze precies lieten zien.