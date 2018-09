2004: Een onvergetelijk jaar

Op vriendelijk verzoek van VTM herbeleven Kat Kerkhofs en Natalia het jaar 2004. En gelijk hebben ze, want oh la la dat was me nogal een jaar, zeg! U gelooft ons niet? Vraag het maar eens aan Erik Pylvis , amateur-historicus en leraar Engels-natuurwetenschappen. Of nee, we vragen het hem zelf!

'Mensen met glycerinekleren stonden plots in hun bloot gat!'

HUMO Was 2004 een speciaal jaar? En zo ja: waarom?

Erik Pylvis «Het was zonder meer een topjaar. Vooral 14 maart 2004 was heel bijzonder. Ik zou zelfs zeggen: zonder die dag waren we dat jaar al lang vergeten.»

HUMO Wat was er zo speciaal aan 14 maart 2004?

Pylvis «Ik gaf toen les aan een middelbare school in het noorden van Limburg. Ik ben namelijk leraar Engels-natuurwetenschappen. Of had ik dat al gezegd?»

HUMO Nee, maar ik heb het wel vermeld in de inleiding.

Pylvis «En heb je dan ook vermeld wat er zo speciaal was aan 14 maart? Want anders hoef ik het niet meer te vertellen.»

HUMO Nee, dus ga gerust je gang.

Pylvis «Waarmee?»

HUMO Met je onthullingen over 14 maart.

Pylvis «Van welk jaar?»

HUMO 2004.

Pylvis «O, dát jaar! Ja, de 14de van de derde maand, de maand maart dus, dat was nogal een dag, zeg. Ik gaf dus les aan een middelbare school...»

HUMO In het noorden van Limburg, dat heb je al gezegd.

Pylvis «...meer bepaald Engels en natuurwetenschappen. De lente hing in de lucht, rond de middag was de temperatuur zo’n 20 graden. Dat is het smeltpunt van glycerine. Ja, dat zijn van die dingen die je weet als leraar Engels en vooral natuurwetenschappen. Want het is niet omdat je uitdrukkingen als melting point, glycerine en degrees Celcius kent, dat je weet dat het verband 20 is. Ik weet nog dat ik dacht: ‘Wat een mooie dag, ik hoop dat mensen voor wie het smeltpunt belangrijk is, dat ook kennen.’»

HUMO Over welke mensen heb je het dan precies?

Pylvis «Dat vroeg ik mij dus ook af. Ik besefte dat mensen met glycerinekleren plots in hun bloot gat zouden staan. Maar ik wist natuurlijk wel dat niemand zulke kleren droeg. Je zou wel gek zijn, want de meeste huizen en kantoren worden tot ongeveer 20 graden verwarmd. Je zou je dus al bij koudere buitentemperaturen moeten aan- en uitkleden. Zeer onhandig. En toen kwam Machteld daar aangefietst.»

HUMO Machteld?

Pylvis «Ja, Machteld. Ken je haar niet?»

HUMO Nee. Ik ken een paar Machtelden, maar geen Noord-Limburgse exemplaren. Maar ze kwam daar dus aangefietst, die Machteld.

Pylvis «Ja.»

HUMO Wat was daar zo bijzonder aan? Haar rijstijl?

Pylvis «Alles! Ik heb al verteld dat 2004 een bijzonder jaar was, vooral wegens die 14de maart. En ik zie twee mogelijkheden. Ofwel, en dat is mogelijkheid één, straalde dat bijzondere af op Machteld. Ofwel, en dat is mogelijkheid twee, was die dag zo onvergetelijk omdat Machteld daar op dat middaguur zo betoverend kwam aangefietst. Moeilijke kwestie!»

HUMO En wat is volgens jou het juiste antwoord?

Pylvis «Daar kun je over blijven discussiëren. In elk geval, ik was helemaal van mijn melk door de aanblik van de stralende Machteld. Toen ik even later de lessen hervatte, begon ik met ‘on va continuer avec la conjugaison des verbes atomiques.’ De leerlingen waren toen nog braaf, het duurde zeker tien minuten eer er eentje bedeesd durfde op te merken dat ik geen leerkracht Frans was. Zozeer was ik de kluts kwijt. Les verbes atomiques! Atoomwerkwoorden? Ja, ik was verliefd.»

HUMO En wat is er daarna gebeurd?

Pylvis «Ik heb mij verontschuldigd en ik ben verdergegaan met de eenparig versnelde beweging.»

HUMO Ik bedoel: hoe ging het verder met jou en Machteld?

Pylvis «Geen idee. Ik heb haar nooit meer gezien. Ze leek wel van de aardbodem verdwenen, alsof ze van glycerine was en om de hoek in vloeibare vorm in een afvoerputje was verdwenen. Ik weet niet eens zeker of ze wel Machteld heette, maar ze had zo’n typische Machteldkop dat ik dacht: dat is zeker geen Kristel en al helemaal geen Anneleen. Maar wat een jaar was me dat, zeg. Vooral die dag. Onvergetelijk. Daar zou ik nog uren over kunnen vertellen.»

HUMO Dat begrijp ik, maar mijn auto staat fout geparkeerd. Da-ag. Doe geen moeite, ik vind de deur zelf wel.