Eeuwig spits Jan Mulder: 'Alejandro Pozuelo'

Alejandro Pozuelo is in de vorm van zijn leven. Men zegt dat de regisseur van Racing Genk momenteel zo briljant speelt dankzij de nieuwe trainer, Philippe Clement. Na Racing Genk – RSC Anderlecht, een wedstrijd waarin hij weer onvergetelijke acties had gedemonstreerd, zei Pozuelo in een interview met Het Laatste Nieuws: ‘De steun van de coach is voor mij essentieel geweest om weer naar mijn topniveau toe te groeien. Ik ben een Spanjaard. Wij zijn gevoelsmensen. Wij moeten liefde en vertrouwen voelen om het beste uit onszelf te halen.’ Clement gaf hem de liefde.

Onder trainer Peter Maes, een fijne vent die tussen de jongens staat maar er eigenlijk liever de zweep overlegt (‘Het kan nóg beter, Pozo’), was Pozuelo ook uitstekend op dreef en van Maes’ opvolger Albert Stuivenberg kan niet worden beweerd dat hij een kille, afstandelijke leider was. Albert is een sympathieke man en een coach die met Genk en Pozuelo prachtige resultaten behaalde. Maar Maes en Stuivenberg schrikten de provincie Limburg niet op met een uitzinnige vorm van knuffelgedrag of ander vertoon van affectie tussen coach en voetballer.

Maes lijkt een droogstoppel op het amoureuze vlak. Peter gaat de geschiedenis niet in als een uitblinker in het vrijelijk laten stromen van zijn gevoelens richting een bepaalde persoon op voetbalschoenen. Hij is meer iemand die zijn hartstocht aan een mooie tractor schenkt. De lak van oude McIntosh of een gloednieuwe Massey Ferguson strelen. Met voetballers voelt Peter zich minder op zijn gemak – een beetje afstand graag.