Een col in Tirol: bondscoach Kevin De Weert over het WK wielrennen in Innsbruck

'Al die medailles wijzen erop dat ik wellicht toch íéts goed doe. Misschien maak ik wel gewoon lekker eten voor de mannen'

Acht Belgische profrenners heeft Kevin De Weert geselecteerd voor het wereldkampioenschap in Oostenrijk, een klimkoers met liefst 4.600 hoogtemeters. Dat was geen makkelijke opdracht: ons vlakke land heeft geen overschot aan klimmers. Maar merkwaardig genoeg was er in de WK-selectie van De Weert geen plaats voor Thomas De Gendt, de recente winnaar van het bergklassement in de Ronde van Spanje. Het onbegrip was groot: we hebben eens een renner die hard bergop kan fietsen, en dan laat de bondscoach hem thuis.

HUMO Walter Planckaert zei in ‘Sportweekend’: ‘Als bondscoach zou ik Thomas De Gendt als eerste op mijn blad zetten.’

Kevin De Weert «Thomas De Gendt is een steengoede renner, in een rittenkoers zal hij altijd reclame maken voor de ploeg. Alleen, het WK wordt op één dag gereden. En Thomas weet zelden wanneer hij piekt. Dat is een risico. Ik heb hem aan het begin van de Ronde van Spanje verteld dat hij niet geselecteerd was. Daardoor is hij bevrijd gaan koersen, zegt hij zelf. Die trui van beste klimmer heeft hij ook voor een deel aan mij te danken (lacht).»

HUMO Je neemt wel Serge Pauwels mee. Die was zeven weken out na zijn val in de Tour.

De Weert «Je hebt een verlengstuk van jezelf nodig in de wedstrijd.»

HUMO Doe je het ook uit dankbaarheid voor zijn prestatie op de Olympische Spelen in Rio in 2016, waar hij als wegkapitein Greg Van Avermaet aan goud hielp?

De Weert «Dat ben ik niet vergeten, maar het staat los van deze selectie. Ik selecteer niet uit dankbaarheid, daar zijn de plaatsen iets te duur voor.»

HUMO Je bent niet bang om je nek uit te steken.

De Weert «Als ik doe wat de mensen op straat zeggen, kies ik voor de makkelijke weg. Dan heb ik met niemand problemen. Maar ik denk het liefst out of the box.»

HUMO Het parcours in Innsbruck is erg zwaar. Zijn vier kopmannen niet een beetje veel voor een land dat geen echte klimmers heeft?