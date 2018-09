Als in een reflex gaf ik dat meisje te kennen dat tussen medepassagiers geprangd aan de lus hangen mijn lus en mijn leven is. Humor voor noodgevallen. Waarom prikkelde uitgerekend míjn aanblik haar beleefdheid? Als ik om me heen keek, zag ik dat ze keuze zat had. Het valt voor dat ik me op de tram, of waar dan ook, onder een sombere gedachtetrein werp, en in zo’n onbewaakt moment kijk ik misschien zieliger dan mij lief is. Leg dat op een overvolle tram maar eens uit aan zo’n meisje.

Even later liep ik bij mijn markante maar daarom niet minder eigenaardige vriend H. Wuipel aan. Allebei zijn we de middelbare school nooit ontgroeid – ’t is te zeggen: we zijn altijd spijbelaars met een brede belangstelling gebleven en als we de geest krijgen, zijn we hooguit zeventien. Ik vertelde hem over dat meisje op de tram en tegelijk herinnerde ik me hardop dat het boekje ‘Opruimen voor je doodgaat’ van Margareta Magnusson in mijn tas zat, over het Zweedse gebruik döstädning: ontspullen ‘als je denkt dat de tijd nadert om het tijdelijke voor het eeuwige te verwisselen.’ ‘Absit omen,’ zegt H. Wuipel: moge het voorteken geen werkelijkheid worden. Koketteren met Latijn is één van zijn mindere trekjes. Daarna maakte hij gewag van twee schilderijen die hij wilde maken: ‘Zelfmoordenaar omringd door stukgelezen zelfhulpboeken’ en ‘Orthopedische dansschoenen bij maanlicht’. ‘Het schilderen zelf is er me eigenlijk te veel aan,’ voegde hij eraan toe. Rudy Vandendaele