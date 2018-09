Die ochtend in de rechtbank: 'Een interview over CD&V? Dat is dan 100.000 euro'

Half augustus legde mediaconsultant Gert Van Mol in een uitgebreid Humo-interview uit hoe politieke partijen naar uw stem hengelen via Facebook. Van Mol begeleidde CD&V acht maanden bij het uitstippelen van een digitale communicatiestrategie, en bood in een openhartig gesprek een zeldzame blik achter de schermen. CD&V was not amused. De partij van Wouter Beke sleepte Gert Van Mol en zijn consultingbedrijf Groep G voor de rechter en eist een communicatieverbod voor de man, op straffe van een dwangsom van 25.000 euro, én een schadevergoeding van maar liefst 100.000 euro ‘voor de geleden schade’.

‘CD&V werd totaal belachelijk gemaakt,’ zegt Wendy Weckhuysen, advocaat voor de aan de CD&V verbonden vzw Unitas, in haar pleidooi. ‘En dat in de aanloop naar de verkiezingen.’

Die aankomende verkiezingen maken CD&V behoorlijk nerveus en zijn de reden waarom de partij de rechter achter de veren zit om Van Mol zo snel mogelijk de mond te snoeren. En voor één keer werkte justitie snel: amper een maand na het verschijnen van het artikel in Humo stonden beide partijen vorige week voor de rechter in Brussel. De uitspraak wordt verwacht op 19 oktober – tot spijt van CD&V dus ná de verkiezingen.

Wendy Weckhuysen «In het contract met Gert Van Mol stond dat hij alle informatie vertrouwelijk diende te behandelen en dat hij geen externe communicatie zou voeren over zijn opdracht. Die afspraken heeft hij geschonden door herhaaldelijk met de pers te spreken over zijn werk voor CD&V. De eerste keer was dat op 7 juni in De Tijd, nadien op 8 juni in De Tijd en De Morgen, en half augustus in een voor CD&V bijzonder schadelijk interview in Humo.»

De deining in de kranten ging over het bericht dat CD&V meer dan 10.000 Facebookfans uit India had – op een totaal van 36.000. ‘Wellicht gekochte fans van een clickfarm,’ werd gesuggereerd. CD&V ontkende in alle toonaarden en zei dat het om een advertentieblunder ging. ‘CD&V schoof die blunder in de schoenen van Gert Van Mol’, zegt zijn advocaat Erik Verlinden.

Erik Verlinden «De heisa was een gevolg van interne ruzies bij CD&V. Iemand uit de partij lekte het nieuws over de Indische Facebookfans, om af te rekenen met een collega. CD&V heeft toen op een heel ongelukkige manier gereageerd op vragen van journalisten, waardoor de zaak oncontroleerbaar werd. De communicatiedienst van CD&V heeft toen zélf gevraagd aan Gert Van Mol om de meubelen te redden. Hij moest journalisten ervan overtuigen dat er géén gemeenschapsgeld gebruikt was om fans te kopen. Daags na het verschijnen van dat artikel verbrak CD&V het contract met Van Mol ‘omdat hij de vertrouwelijkheid had geschonden.’ Ik noem dat een tsjeventruc.

»Mijn cliënt heeft trouwens geen enkel belang bij de persaandacht. De hele affaire heeft hem alleen maar met een aanzienlijk financieel verlies opgezadeld. Hij heeft klanten verloren, niet toevallig ook in de katholieke zuil. Onder meer ‘Kerk en Leven’ zegde onmiddellijk zijn contract op.»