Low steelt de show: 'We hebben niet de luxe om op onze lauweren te rusten'

Het leven van Alan Sparhawk en Mimi Parker kende ups (getrouwd, twee kinderen, op tournee met Radiohead , in de studio met Steve Albini en Tchad Blake ) en downs (depressies, uitbarstingen op het podium, het vertrek van drie bassisten). Maar met hun band Low hebben ze in 25 jaar nog nooit een slechte plaat gemaakt. Hun nieuwe, ‘ Double Negative ’, is zelfs één van hun beste ooit.

'We hebben niet de luxe om op onze lauweren te rusten'

HUMO Het duurde zes minuten voor ik een gitaar kon ontwaren in de majestueuze noise van jullie nieuwe plaat.

Alan Sparhawk (gitaar en zang) «We zijn ver gegaan, hè (lacht). Ik denk dat dit onze hardste plaat is, samen met ‘Drums and Guns’ uit 2007. Niet toevallig: ‘Drums and Guns’ was een reactie op de oorlog in Irak, nu voelt de wereld nog chaotischer aan.»

Mimi Parker (drum en zang) «We denken veel na over de gebeurtenissen in de wereld, en hoe we daarop moeten reageren. Hebben we niet de plicht om op te staan tegen onrecht? En hoe verander je iets negatiefs in iets positiefs? Iemand liet de term double negative vallen: in wiskunde is min 2 maal min 2 gelijk aan 4. We vonden dat zo sterk dat we die term meteen als titel hebben gekozen.»

HUMO Op ‘Double Negative’ klinkt het alsof jullie elf prachtige popsongs hebben geschreven, die jullie daarna hebben platgebombardeerd. Het doet soms denken aan de muziek van ambientproducer Tim Hecker.

Sparhawk «Inderdaad! Hecker toont als geen ander de schoonheid van vergankelijkheid. Dat is de essentie van Low, eigenlijk: pracht in imperfectie.»

HUMO ‘Double Negative’ is al jullie twaalfde album. Ik denk niet dat jullie ooit één slechte plaat hebben gemaakt.

Sparhawk «Vrienden hebben ons al vaak gezegd: ‘Misschien moeten jullie eens een barslechte plaat uitbrengen, dan kunnen jullie een comeback maken.’ Maar we zijn te koppig voor zulke verkoopsstrategieën. Ik ben gelukkig dat ik trots kan zijn op élke plaat die we hebben uitgebracht.

»Als je ouder wordt, is het moeilijker om te verrassen. Maar wij maken nog altijd platen met dezelfde verwondering dan toen we jong waren.

»Ik begrijp waarom artiesten na een tijdje gaan relaxen en hun succesformule herhalen. Maar wij hebben nooit een succesformule gehad (lacht).»

HUMO Zou je meer succes willen hebben?

Parker «Ik denk niet dat we dan gelukkiger zouden zijn. Al zou het leuk zijn om genoeg geld te verdienen, want nu hebben we niet de luxe om even op onze lauweren te rusten.»

HUMO Wat is het slechtste advies dat jullie in de afgelopen 25 jaar gekregen hebben?

Sparhawk «Rond het jaar 2000 heeft een bekende muzikant ons aangeraden om te tekenen bij een major label. We hebben dat ernstig overwogen en zijn zelfs gaan praten. Maar ik ben heel blij dat we die stap niet gezet hebben. We hebben nog nooit onze creatieve vrijheid moeten opgeven.»

HUMO Al bij jullie debuut in 1994 met ‘I Could Live in Hope’ kregen jullie het etiket ‘slowcore’ opgeplakt.

Sparhawk «Ja, een vriend had onze muziek zo genoemd. Ik heb dat eens gezegd in een interview, en sindsdien wordt onze muziek overal zo omschreven. Ik vind nochtans dat we véél meer zijn. Zo zie je maar: een grap kan je 25 jaar lang achtervolgen (lacht).»

HUMO Afgelopen Valentijnsdag hebben jullie een cover van Al Greens ‘Let’s Stay Together’ uitgebracht. Is dat een speciale song voor jullie?

Sparhawk «Op tournee met Radiohead vroeg bassist Colin Greenwood ons: ‘Luisteren jullie vaak naar Al Green? Want jullie samenzang doet me aan hem denken.’ Andere mensen hadden die vraag ook al gesteld, al begrijp ik nog steeds niet waarom. Maar toen Mimi voorstelde om hem te coveren, zag ik dat meteen zitten.»

Parker «Ik hou van dat nummer. En we hadden al Rihanna en Outkast gecoverd. Dus waarom niet Al Green?»

HUMO ‘Let’s stay together. Lovin’ you whether times are good or bad, happy or sad,’ zingt Al Green. Vat dat Low goed samen?

Sparhawk «De band én onze relatie, want die kun je niet meer uit elkaar halen. Ik heb geleerd dat samen moeilijke tijden doormaken je relatie versterkt. In de afgelopen 25 jaar zijn we alleen maar dichter naar elkaar toe gegroeid.»

Parker «En als Low morgen toch onverwacht uit elkaar zou vallen, ben ik in elk geval ontzettend dankbaar dat ik 25 jaar samen met mijn man muziek heb mogen spelen.»

‘Double Negative’ is uit bij SubPop. Low speelt op 11 oktober in de Botanique in Brussel.