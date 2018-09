De mailbox van Arnon Grunberg: 'Jagen op schoften'

Beste Jian Ghomeshi,

Op een avond, niet zo lang geleden, at ik wat met de hoofdredacteur van The New York Review of Books, die inmiddels geen hoofdredacteur meer is, en hij vertelde me over u. Ik kende uw naam niet – je kunt niet alle radiopresentatoren en muzikanten kennen – maar uw naam had nog meer bekendheid gekregen door #MeToo en alles wat dat had teweeggebracht. (Je kunt ook niet alle schandalen kennen.)

Een paar weken later publiceerde voornoemd tijdschrift een essay van u waarin u over uw val bericht. Later werd dat essay voorzien van een introductie die het in een context plaatst. Dat moest wel, want toen het online werd geplaatst, brak een storm van verontwaardiging los over het feit dat een blad als The New York Review of Books u ruimte had gegeven. Over het essay zelf werd weinig gezegd. Vermoedelijk hadden de verontwaardigden het ook helemaal niet gelezen, verontwaardiging gedijt het best op een minimum aan informatie. De verontwaardigde weet alles al en is te allen tijde bereid zijn verontwaardiging tevoorschijn te toveren, wetende dat die – zeker nu – een machtig wapen is.